أخبار عاجلة

بعد تعرضها لوعكة صحية.. محطات في حياة وزيرة الصحة هالة زايد (بروفايل) -
لم تتأثر بعوامل خارجية.. «البيئة»: جودة الهواء فيما يخص «ثاني أكسيد الكبريت» في الوضع الطبيعى -
رئيس المحكمة الدستورية: الطوارئ كانت تقف عقبة أمام الاستثمارات الأجنبية -
شعراوي يتابع انطلاق جلسات التشاور حول مشروعات التنمية المحلية بأسيوط -
«يواصل الانخفاض».. أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 -
وائل القباني: الزمالك سيتأثر بمنعه من القيد -
بتعليق مدحت شلبي .. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي -
ألمانيا: «السيل الشمالي 2» لا يهدد إمدادات الغاز لأوروبا -
رئيس الوزراء اليوناني يدعو تركيا إلى التخلي عن «عنجهيتها» -
الخارجية الأمريكية: أمريكا تضغط من أجل الإفراج عن رئيس وزراء السودان وغيره من الزعماء المدنيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تُنتج من شمس القاهرة وتُستهلك بأوروبا..  واليونان وقبرص توقِّع اتفاقًا لنقل الكهرباء

Print
تُنتج من شمس القاهرة وتُستهلك بأوروبا.. مصر واليونان وقبرص توقِّع اتفاقًا لنقل الكهرباء تُنتج من شمس القاهرة وتُستهلك بأوروبا..  واليونان وقبرص توقِّع اتفاقًا لنقل الكهرباء
يعزز التعاون وأمن الطاقة بين الدول الثلاث

تُنتج من شمس القاهرة وتُستهلك بأوروبا.. مصر واليونان وقبرص توقِّع اتفاقًا لنقل الكهرباء

وقَّعت واليونان وقبرص اليوم الثلاثاء في أثينا اتفاقًا حول نقل الكهرباء في إطار تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الدول الواقعة في شرق المتوسط.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الرئيسَين المصري عبد الفتاح والقبرصي نيكوس أناستاسيادس: "في زمن تنويع مصادر الطاقة يمكن أن تصبح مصر مصدرًا للتيار الكهربائي، الذي سيتم إنتاجه أساسًا بواسطة الشمس، وستصبح اليونان محطة توزيع نحو أوروبا".

وذكر بيان مشترك أن هذا الربط يعزز التعاون، وأمن الطاقة، ليس فقط بين الدول الثلاث ولكن أيضًا مع أوروبا، وسيكون وسيلة لنقل كميات كبيرة من الكهرباء من شرق البحر المتوسط وإليه.

ويثير التعاون في مجال الطاقة بين دول في شرق البحر الأبيض المتوسط استياء تركيا المجاورة، التي ترغب في استغلال احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لحظات مُرعبة عاشها الركاب.. انفجار إطارات طائرة مصرية في المدينة المنورة

لحظات مُرعبة عاشها الركاب.. انفجار إطارات طائرة مصرية في المدينة المنورة

«يواصل الانخفاض».. أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

«يواصل الانخفاض».. أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع مباراة الزمالك وإنبي من المدرجات

الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع مباراة الزمالك وإنبي من المدرجات

السفارة الأمريكية ترحب بقرار الرئيس السيسي إنهاء حالة الطوارئ

السفارة الأمريكية ترحب بقرار الرئيس السيسي إنهاء حالة الطوارئ