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تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاماً

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تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاماً تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاماً

تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاماً

كشف المتحدث الرسمي للتعليم العام عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاماً والمقررة في 31 أكتوبر 2021،إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وأوضح المتحدث، أن وزارة التعليم ستواصل جهودها في تقديم التعليم عن بُعد لهذه الفئة العمرية، من خلال منصة "مدرستي" للمرحلةالابتدائية، ومنصة "روضتي" لمرحلة رياض الأطفال.

وأشار إلى تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة في انتظام العملية التعليمية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ممن أكملوا الحصولعلى جرعتين من لقاح كورونا، وما تحقق من تطبيق للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من "وقاية"، بما أسهم في حمايةالطلاب والطالبات والحفاظ على سلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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