التعليم العالي: تجديد ندب كريم همام مديرًا لمعهد إعداد القادة بحلوان

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أصدر خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتجديد ندب كريم حسن همام الأستاذ المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، للعمل مديرًا لمعهد إعداد القادة بحلوان.

جدير بالذكر أن همام يعد عضوًا بمجلس إدارة النقابة العامة للمهن الاجتماعية بمصر، ورائد الأسرة المركزية للأنشطة الطلابية (من أجل مصر) على مستوى جامعة حلوان، وعضو مجلس إدارة جمعية الخدمة الاجتماعية باتحاد الجامعات العربية بالجمهورية اللبنانية، وعضو اللجنة الوطنية للعلوم والثقافة (اليونسكو)، وعضو بالجمعيات الأهلية المختلفة.

وحاضر همام في العديد من الجامعات المصرية والعربية وشارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل المحلية والعربية والدولية، كما شارك في العديد من البرامج والمشروعات بوزارات الدولة والهيئات والمؤسسات الدولية، وله العديد من الأبحاث في مجالات العلوم الإنسانية.