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«الأوقاف» تعلن ضوابط الصلاة بعد قرار فتح دورات المياه بالمساجد غدًا

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«الأوقاف» تعلن ضوابط الصلاة بعد قرار فتح دورات المياه بالمساجد غدًا «الأوقاف» تعلن ضوابط الصلاة بعد قرار فتح دورات المياه بالمساجد غدًا

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قال الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن هناك ضوابط سيتم الأخذ والالتزام بها في المساجد، وذلك بعدما تقرر فتح دورات المياه بداية من الغد، موضحا أنها بسيطة وتهدف للحفاظ على حياة المواطنين.

وأوضح أبوعمر، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الضوابط تشمل الكمامة والمصلى الشخصي والتباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن قاعات ودور المناسبات والملحقات لم يحل عليها جديد وتظل متوقفة.

وأردف أن الدروس في المساجد لا زالت متوقفة ومدة الخطبة كما هي محددة مسبقًا بـ10 دقائق، موضحا: «بداية من فجر الأربعاء سيتم فتح دورات المياه في المساجد، وذلك بعدما قررت لجنة إدارة أزمة كورونا إمكانية فتح دورات المياه»، وتابع: «تم البدء في الصيانة والتجهيزات لدورات المياه».

المصرى اليوم

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