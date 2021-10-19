خبيرة تغذية: هذا السبب الرئيسي لإصابة الشباب بالسمنة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن المشكلة الرئيسية لزيادة وزن الشباب تتمثل في تناول الوجبات السرعية أو المياه الغازية، وتناول الوجبات خلال ساعات متأخر من الليل، مشيرة إلى أنه لا يوجد كورس أو مكمل غذائي يصلح لخفض وزن كل أمراض السمنة، معقبة: «من غير المنطقي ان يصلح كورس واحد لخفض مريض السكر أو القلق».



ولفتت «سهيل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إلى ضرورة التعامل مع طبيب متخصص في علاج أمراض السمنة، وعدم التعامل مع أي مواد طبيبة أو كورسات غذائية مجهولة لخفض الوزن، حتى لا يتضرر الجسم.

وأضافت أن هناك بعض المواد التي تنحت الجسم مثل أوراق اللوتس والكريز، مشيرة إلى أن الإنسان لابد أن يصل لمرحلة الرضا عن وزنه، حتى إذا كان الوزن زائد بعض الشيء.