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نوارس البحر تكتب: أشعر بالخوف «شعر»

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نوارس البحر تكتب: أشعر بالخوف «شعر» نوارس البحر تكتب: أشعر بالخوف «شعر»

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أشعر بالخوف

منك

ومن اغتصاب الخريف

لأحلامنا

فضمّنى إليك

ضمًّا لا يعرف الكسر

ضمّنى إليك

ضمّة القبر

ضُمّ ارتجافى.

■ ■ ■

أشعر بالخوف

عليك

من ظلام الوحدة

ومن برد الرحيل

ومن غياب فصولك

عندما تطرق نافذتى

أخشى فقدان

هطولك الدافى.

أشعر بالخوف

إذا ما مشيت

خاوية منك

فارغة من صوتك

حافية الحنان

فرُدّ أحلامى إليك

رُدّنى إلى حكايات

عينيك

أطلق عنّى التجافى.

■ ■ ■

أشعر بالخوف

إذا ما رحلتُ

عارية من عطرك

مهزومة منك

وإليك الرجوع

أشعر بالخوف

والبرد

والعطش

والجوع

فهب لى من عطر أنفاسك

مستقرا لنبضى

أطفئ ظمئى

واملئ جوفى

عشقا

كن دفئا لخوفى.

المصرى اليوم

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