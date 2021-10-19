عبادة عشيبة يكتب: الخالة «قصة قصيرة»

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( 1 )

.. وإرضاء لأمِّه أعَــدَّ العدةَ فرحًا لزيارة خالته، وفى ذات الوقت يكمنُ فى نفسه شىء لا يبينُ، بل يشغله وبشدة غموضه فى مرارة مستوحاة من مرارة يحس أمه تتجرعها كلما خطر على البال ذكر خالته التى لم يرها من زمن.

( 2 )

.. وهناك:

«غيمٌ، ووحلٌ، وأشباحٌ لبشر تتدحرج، نحيلة، عرجاء، كسحاء، عارية إلا من خرق بالية ممزقة، والبيوت مثقبة جدرانها وسقوفها، يحوطها هياكل نخيل، تقف على شاطئ نهر نضب ماؤه، يلفها ثعابين، تُدهشُ الناظر إليها، وتُرعبُ المحدق فيها، ومن حين لحين تدلى أدمغتها فاغرة فاها الواسع جدًا، وفى طرفة عين تختفى أجسام »!.

( 3 )

.. ومدهوشًا تسمر، تساءل: أين هو، وأين خالته، أيكون يحلم؟!.

قرصَ نفسه، ولما آلمه القرص تذكر أمَّـهُ:

«فى الفترة الأخيرة حيرته أمّه أشد ما تكون الحيرة، فكونها تتهمه بأنَّه لن يعرفها فهذا افتراء بائن، وفى ذات الوقت أمه لا تكذب، إذًا فثمة شىء تقصده أمه».

ــ قالتْ تتحداه: أنت لا تعرف خالتك.

ولما قدم لها مائة ألف دليل وستمائة ألف برهان طلبتْ مهمومة: إذًا أريدكُ أن تزور خالتك.

ــ تساءل ربما مازحًا: أأعرفها؟

.. وأطرقت أمّه صامتة، ثم رفعت قامتها متنهدة وقد بدت على وجهها إمارات أدخلت إلى نفسه همًَّا، وكدرًا، ونغصًا، ثم استفسرتْ غاضبة:

ــ أتهزأ؟!.

ــ ثم أردفتْ محزونة واثقة: نعم، لن تعرفها!.

( 4 )

.. ولم يشأ أن يفهم أمه، ولم يشأ لأمّه أن تسترسل، فقد راحت أمه تدمع، دمعًا يمزقه، ويلفه وجع وأنين.