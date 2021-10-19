فاز بجائزة أفضل كتاب فى الدراسات الإنسانية.. «عروسة المولد فى قويسنا.. دراسة فى الثقافة المادية»

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يحتفل المسلمون كل عام بالمولد النبوى الشريف، وهو احتفال يُظهر فرحة المسلمين بذكرى مولد نبيّهم محمّد عليه الصلاة والسلام، ويعكسُ مشاعر محبتهم له، وتعلّقهم وفخرهم به، كما احتفظوا بالعادات والتقاليد التى اعتاد عليها آباؤهم وأجدادهم، وتعتبر حلوى المولد لها الدور الأساسى والحاضر بقوة فى هذه المناسبة. تتنوّع مظاهر الاحتفال فى مصر بين صناعة الحلوى كعروسة المولد وحصان المولد، بجانب إقامة الاحتفالات، وتنظيم مجالس الذكر، والإنشاد الدينى فى المساجد، كما تختلف المدن المصرية بإحيائها الاحتفال بهذه المناسبة بصورة مختلفة وبتقاليد ذات طابع خاص.

يقتصر الاحتفال بالمولد النبوى بتصنيع عرائس المولد على مصر فقط دون غيرها من الدول العربية، ولما تحتله عروسة المولد من مكانة بارزة فى هذا الاحتفال.. تأتى أهمية كتاب «عروسة المولد فى قويسنا.. دراسة فى الثقافة المادية» للباحث أسامة الفرماوى. الكتاب فاز بجائزة أفضل كتاب للدراسات الإنسانية فى الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2021 والصادر عن دار زحمة.

وترجع أهمية الكتاب إلى أنه الدراسة الأولى التى تتناول عروسة المولد فى مدينة قويسنا من كافة جوانبها المتمثلة فى التجهيزات المتعلقة بموسم المولد النبوى فى مصنع الحلوى قبل بداية الموسم بشهرين تقريباً مثل: تجهيز وتنظيف مصنع الحلوى، ومكان تزيين العرائس، وتحضير الخامات اللازمة لموسم تصنيع العرائس من كميات السكر، وتجهيز القوالب الخشبية، وكذلك رصد المخزون الثقافى الشفاهى من أمثال وتعبيرات شعبية، ومعتقدات وعادات، وممارسات شعبية مازال الضمير الجمعى للجماعة الشعبية حريصاً على تناولها، وترديدها؛ لأنها تعبر عن جزء أصيل من الثقافة الشعبية.

كما ناقش الباحث بدايات الاهتمام بنشأة ما يسمى بعروسة المولد التى تعددت أشكالها وتنوعت وفقاً لحاجة المجتمع والظروف الحياتية التى مرت بها فى مصر بصفة عامة، وفى قويسنا بصفة خاصة.

أسامة الفرماوى

وتناول الكتاب العروسة كفكرة فى المقام الأول، أهميتها لدى أفراد المجتمع المحلى، ثم يأتى الشكل- تكوين العروسة- ثانياً بما يحويه من الزينة، والألوان بتكويناتها المتعددة تزين البدن، والملابس تزيد، لا شك، من جاذبية العروسة. وتُلَخِصُ العروسة كاسم وهيئة معنى الحياة، كرمز للجمال والخصوبة اللذين تعشقهما النفس، وهو ما يعنى استمرار الحياة.

العروسة هى الأنثى بمواصفاتها الجسدية، وأشكالها المتعارف عليها؛ جميلة الملامح بزيها اللافت للأنظار دائماً، ولها أهميتها فى الأسرة والمجتمع بصفة عامة، ولها أهميتها التى ترتبط بالقيم الأخلاقية، وعادات وتقاليد، ومعتقدات المجتمع. وتبلغ ذُرْوَة جمالها ليلة زفافها. أما عروسة المولد؛ فهى: العروسة الحلاوة التى يتم تصنيعها فى قوالب خشبية داخل مصانع الحلوى، وهى الأشهر لدى المجتمع الشعبى مسلمين ومسيحيين فى قويسنا، بل فى مدن وقرى، ونجوع القُطر المصرى كله؛ وذلك لارتباطها بمناسبة دينية واجتماعية وهى الاحتفال والاحتفاء بصاحب المناسبة محمد (ص).

ويعد الكتاب توثيقا لمظاهر الثقافة الشعبية فى مدينة قويسنا ورصد المظاهر المرتبطة بهذه المهنة الشعبية الموسمية، والتأكيد على مدى صمود عروسة المولد أمام غول المدنية الحديثة «العروسة المُصنعة من البلاستيك» التى تخطف الأبصار بالخامات المتنوعة، خفيفة الوزن، وبألوانها الجاذبة.

كما تطرق الباحث لمراحل تصنيع عروسة المولد فى مدينة قويسنا وتميز بمقابلات مع العاملين فى هذه المهنة، ومن أشهر العائلات التى يعمل أفرادها فى حِرْفَة نحات قوالب عروسة المولد الذى يمثل عصب تلك الصناعة، قديماً عائلة أبو النصر، وعائلة الشرقاوى، والآن عائلة الحاج عبد القادر حسنين والحاج يحيى، وعائلة زكريا وعائلة حماد. ومن أشهر العائلات التى تعمل فى تصنيع «عرائس المولد بقويسنا»: عائلة النمر، وعائلة جودة.

وحتى ثمانينيات القرن العشرين، كان فى قويسنا (3 مصانع) تشارك فى الاحتفالية الشعبية بتصنيع وبيع عرائس المولد، ولم يبق منها سوى مصنع كامل النمر، الذى يديره الآن ولده عبد اللطيف الشهير بعبودة النمر. وتطرق الباحث فى كتابه للعديد من الأمثال والتعبيرات الشعبية التى تعبر عن عروسة المولد فى مراحلها المتعددة من بينها: القالب غالب، الرك على القالب، لبس البوصة تبقى عروسة. أما عن الأغانى والمواويل الشعبية التى ترتبط بعرائس المولد أغنية «هنا مقص وهنا مقص.. هنا عرايس بتترص» و«حلاوة زمان عروسة وحصان.. وآن الأوان تدوق يا وله». واشتمل الكتاب على ملحق متميز من الصور.