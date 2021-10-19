كواليس جلسة صلح رمضان والفيشاوي وإطلاق «مستر زيرو» (صور)

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شهدت كواليس فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة صلح النجمين محمد رمضان واحمد الفيشاوي على يد المنتج العراقي سيف عريبي عقب خلافهما بعد إطلاق الأخير أغنية «نمبر ٢» التي اعتبرها رمضان استفزاز له بعد إطلاق اغنيته الشهيرة «نمبر ١» .

واستغل عريبي علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بالنجمين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وطالبهما بتصفية الخلاف بينهما لما يكنه من محبه لكلا منهما.

وعقب صلح «رمضان» و«الفيشاوي» نشر سيف العريبي صوره تجمعه بالنجمين عبر صفحته على فيس بوك معلقا: «مادام فيه نمبر 1 ونمبر 2.. لازم يبقى فيه… مستر زيرو.. soon» وهو مشروع أغنية سيكشف عنها العريبي خلال الأيام القليلة القادمة.

جدير بالذكر ان المتتج سيف عريبي يخوض تجربة سينمائية ضخمة من خلال فيلم «باشا» الذي يعد أول عمل عالمي من إنتاج عربي لشركة «مقام» وبمشاركة عدد من نجوم «هوليوود» على رأسهم ميخائيل جوري ويتصدر البطولة فنان مصري شهير لم يتم الكشف عنه حتى الآن ومن المقرر طرح العمل بدور العرض في مصر والعالم العربي يوم ٥ يناير ٢٠٢٢ .