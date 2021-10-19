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الهلال والنصر بقيادة " قوميز " و" حمدالله " .. تعرف على بقية القائمة

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في الديربي المنتظر .. لحساب نصف نهائي دوري أبطال آسيا2021

الهلال والنصر بقيادة

كشف المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي " جارديم " عن قائمة فريقه، التي ستواجه نظيره النصر، مساء اليوم الثلاثاء، في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، على أرض ملعب جامعة الملك سعود " مرسول بارك " بالرياض.

وضمت القائمة الزرقاء ( عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جيانغ، ناصر الدوسري، محمد كنو، سلمان الفرج، بيريرا، سالم الدوسري، ماريغا وقوميز).

في الجانب النصراوي وضع البرتغالي "بيدرو " تشكيلة الأصفر، والتي ضمت ( وليد عبدالله، الغنام، مادو، العمري، لاجامي، الصليهم، الخيبري، تاليسكا، ماشاريبوف، عسيري وحمدالله ).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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