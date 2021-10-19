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"فيفا" يعين 52 حكماً لإدارة مباريات كأس العرب

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"فيفا" يعين 52 حكماً لإدارة مباريات كأس العرب "فيفا" يعين 52 حكماً لإدارة مباريات كأس العرب
تنطلق البطولة 30 نوفمبر

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 52 حكماً للمباريات (12 حكم ساحة، و24 حكماً مساعداً، و16 حكم ) من 27 دولة من جميع الاتحادات القارية للتحكيم في مباريات كأس العرب FIFA التي ستقام في قطر.

ستنطلق البطولة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر بمباراة بين تونس وموريتانيا على ملعب أحمد بن علي، وستستهل قطر، مستضيفة البطولة، مشوارها في نفس اليوم حين تواجه البحرين في ملعب البيت، وستختتم النسخة الأولى لكأس العرب FIFA بإقامة المباراة النهائية يوم السبت 18 ديسمبر على ملعب البيت.

وسيتم مراقبة الحكام المعينين عن كثب قبل وأثناء البطولة من قبل أخصائيين فنيين بما في ذلك مدربو FIFA للحكام وحكام الفيديو، ومدربو لياقة بدنية وأخصائيو علاج طبيعي وعلماء لأجل تزويد الحكام والحكام المساعدين وحكام الفيديو بأفضل تحضير ودعم ممكنين.

وتمثل البطولة، التي سيتم الاستعانة فيها بتقنية الحكام المساعدين (VAR)، خطوة مهمة على طريق FIFA قطر 2022 لحكام المباريات المشاركين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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