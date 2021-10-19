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.. استشاري: ‏التوتر خلال المباراة يصاحبه إفراز هرمونات مثل "الكورتيزول" و"الأدرينالين" المؤدية للوفاة!

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فيديو.. استشاري: ‏التوتر خلال المباراة يصاحبه إفراز هرمونات مثل "الكورتيزول" و"الأدرينالين" المؤدية للوفاة! .. استشاري: ‏التوتر خلال المباراة يصاحبه إفراز هرمونات مثل "الكورتيزول" و"الأدرينالين" المؤدية للوفاة!
دعا إلى الوعي بأهمية "التشجيع المتزن"

فيديو.. استشاري: ‏التوتر خلال المباراة يصاحبه إفراز هرمونات مثل

في الوقت الذي يستعد فيه ملعب ⁧‫مرسول بارك‬⁩ والجهات الصحية المجاورة له، للحالات الصحية الطارئة وحالات الإغماء أثناء مباراة ⁧‫الهلال و النصر التي ستقام 9 الليلة ضمن دوري أبطال آسيا‬⁩؛ حذر استشاري أمراض القلب من أن التوتر المفرط والمرتفع خلال المباراة يصاحبه إفراز هرمونات مثل "الكورتيزول" و "الأدرينالين" المؤدية إلى الوفاة لا قدر الله. وتفصيلًا قال الدكتور حامد الغامدي استشاري أمراض القلب لقناة : "يصاحب التوتر العالي إفراز كميات كبيرة من هرمونات التوتر مثل "الكورتيزول" و"الأدرينالين"، وبالتالي يحدث ارتفاع ضغط شديد في صفط القلب وتسارع نبضاته؛ مما قد يؤدي إلى حدوث جلطات قلبية لا سمح الله أو اعتلال في نبضات القلب أو انكسار في عضلات القلب أو حدوث وفاة في حالات نادرة".

وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه الأعراض قد تحدث لدى أشخاص أصحاء ليس لديهم مشكلات صحية سابقة وذلك بسبب التوتر المرتفع والمفرط، لافتًا إلى أن حدوث المضاعفات تزداد مع وجود مشاكل أو عوامل خطورة في القلب، داعيًا إلى الوعي بأهمية التشجيع المتزن الذي يسهم في حفظ صحة المشجعين والجماهير النفسية والبدنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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