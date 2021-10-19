وزارة الداخلية السودانية تؤكد مهمتها في حماية مؤسسات الدولة

وشددت وزارة الداخلية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، على أن ما قامت به الشرطة أمس في التصدي للمعتصمين المتجهين إلى مجلس الوزراء يأتي ضمن واجباتها، ونفت وزارة الداخلية ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من أن قيادة الشرطة تلقت اتصالا من مكتب رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بعدم التعرض للمتظاهرين، كما نفت ما تم تداوله من وقوع مشادة كلامية بين وزيري الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، والمالية الدكتور جبريل إبراهيم.

وناشدت الشرطة جميع المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات المُضرة، كما ناشدت الجهات الإعلامية بمختلف اتجاهاتها بأن يستقوا معلوماتهم من الجهات الإعلامية الرسمية للشرطة التي تتمثل في المكتب الصحفي للشرطة ومكتب الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة .