مستشار الرئيس يناقش رسالة ماجستير عن «أسس التربية الخلقية في كتابات الإمام العز بن عبدالسلام»

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شارك الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الثلاثاء، في المناقشة العلنية لرسالة الدكتوراه المقدمة من عبداللطيف محمد أحمد خضر، الباحث بقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا، بعنوان «أسس التربية الخلقية في كتابات الإمام العز بن عبدالسلام- دراسة تحليلية» بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية، والدكتوره هويدا الإتربى وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، بمقر قاعة المؤتمرات بالإدارة العامة لجامعة طنطا.

تكونت لجنة المناقشة العلنية والحكم من الدكتور أسامة الأزهرى أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر فرع الزقازيق ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية «مناقشاً خارجياً»، والدكتور عبدالرؤوف محمد بدوى أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة طنطا «مناقشاً داخلياً ورئيساً»، والدكتور كمال أحمد رباح أستاذ فلسفة التربية المتفرغ بكلية بالتربية جامعة طنطا «مشرفاً»، والدكتور متولى محمد قمر الدولة أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة طنطا «مشرفاً».

وفى الختام، قررت اللجنة بعد المناقشة العلنية والحكم لرسالة الماجستير، منح الباحث درجه الماجستير في التربية تخصص أصول التربية بتقدير امتياز.