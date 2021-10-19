"يجسد نواحي مشينة".. نيويورك تزيل تمثالاً لثالث رئيس أمريكي بسبب ماضيه الاستعبادي

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أعضاء مجلس المدينة صوتوا بالإجماع لصالح القرار

صوّت أعضاء مجلس مدينة نيويورك بالإجماع، لصالح إزالة تمثال لتوماس جيفرسون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، من مقرّه بسبب ماضيه الاستعبادي، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الثلاثاء).

وذكرت العضو في المجلس البلدي آدريان أدامز، خلال الجلسة أن "الرئيس الثالث للولايات المتحدة يجسّد بعضاً من أكثر النواحي المشينة في تاريخ بلادنا".

ويطالب منذ سنوات أعضاء لاتينيون وسود في المجلس بإزالة التمثال، الذي جاء قرار إزالته في توقيت تشهد فيه الولايات المتحدة سجالاً حاداً حول مصير تماثيل تعتبر مسيئة للأقليات.

واكتسب مطلبهم زخماً بعد احتجاجات شهدتها البلاد العام الماضي ضد التمييز العنصري على خلفية مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.

وأرجأ أعضاء المجلس اتخاذ قرار حول المكان الذي سيوضع فيه التمثال، ويتوقّع أن يُنقل إلى متحف جمعية نيويورك التاريخية.

وشغّل جيفرسون أكثر من 600 عبد في مزرعته في فرجينيا وأنجب ستة أولاد من إحداهن.

وأزيل في سبتمبر (أيلول)، تمثال لقائد قوات الجنوب خلال الحرب الأهلية الجنرال روبرت لي، من مدينة ريتشموند في ولاية فرجينيا، بعدما كان قد أصبح أحد محاور الاحتجاجات المناهضة للتمييز العنصري، وكانت ريتشموند العاصمة السابقة للانفصاليين خلال الحرب الأهلية الأميركية.