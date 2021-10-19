"البنك الإسلامي للتنمية" ينال جائزة أفضل مؤسسة بحثية إسلامية

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تقديرًا لجهوده ونهجه المبتكر في استحداث الحلول المعرفية

فاز معهد البنك الإسلامي للتنمية بجائزة "أفضل مؤسسة بحثية إسلامية"، بعد حصوله على أعلى التقييمات في استطلاع IFN لمقدمي الخدمات للسنة الثانية على التوالي.

وقد مُنحت الجائزة تقديراً لجهود المعهد ونهجه المبتكر في استحداث الحلول المعرفية لتحقيق التنمية المستدامة.

وكان المعهد قد فاز بالجائزة نفسها العام 2020م، نظير إسهاماته وقيادته الفكرية والديناميكية في خضم وباء كوفيد-19.

وفي تصريحها عن جائزة العام 2021م، قالت IFN: "إن مجال أبحاث المالية الإسلامية معقد وحاسم على حد سواء، فهو يضطلع بدور أساسي في دفع الصناعة إلى الأمام، كما يسهم في ابتكار منتجات وخدمات جديدة، مع التزامه بالمقاصد والمبادئ الشرعية الحقيقية".

وأوضحت أن المعهد حصل على الجائزة في تصويت متقارب النتائج ضمن منافسة بين أفضل المؤسسات في هذا المجال.

وقال المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور سامي السويلم: "يسعدنا أن تتم الإشادة بنا للمرة الثانية من قبل الصناعة بصفتنا الأفضل بين المؤسسات المتميزة.

وستكون الجائزة تشجيعاً لنا لمواصلة التركيز على ريادة الحلول المعرفية المبتكرة القائمة على مبادئ التمويل الإسلامي من أجل تمكين التنمية المستدامة".

يذكر أن التصويت على الفائزين في استطلاع صحيفة IFN السنوي لمقدمي الخدمات، الذي أكمل عامه السادس عشر، يتم من قبل الصناعة المالية الإسلامية العالمية وقراء IFN تقديراً لإسهامات أفضل المؤثرين الرائدين في هذه الصناعة.