أندريا ستريم: السعوديون في صدارة زوار دبي و"الخليج التجاري" ب25 رحلة طيران يومية

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افتتاح إكسبو رفع الإقبا

بلغ عدد الزوار السعوديين الذين زاروا دبي خلال آخر خمس سنوات قرابة 8 ملايين سائح بحسب البيانات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأكد أندريا ستريم مدير عام فندق غراند ميلينيوم الخليج التجاري، أن دبي شهدت ارتفاعًا في إقبال العائلات السعودية على زيارتها بالإضافة إلى بقية الإمارات.

ولفت ستريم إلى أن افتتاح إكسبو وعودة الطيران وانحسار الكوفيد 19 أدى إلى زيادة وتيرة قدوم السياح من المملكة إلى دبي التى تتمتع بالحيوية وتعدد مناطق الجذب السياحي مثل المدينة القديمة ومنطقة السيف والمراكز التجارية الشهيرة مثل "مول الإمارات" و"مول دبي" وملاعب الجولف الشهيرة وغيرها الكثير.

وأشار ستريم إلى جاذبية منطقة الخليج التجاري التي تضم الفنادق الجديدة والحديثة، وخاصة للسياح السعوديين؛ لأنها تتمتع بخدمات ذات جودة عالية ومرافق وتسهيلات ذات مستوى عالمي.

وشدد "ستريم" على التأثير الإيجابي لرفع القيود عن إجراءات السفر، خاصة من مدن المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الحكومية الصارمة وارتداء أقنعة الوجه الواقية والقفازات طوال الوقت، وتزويد الضيوف بالمطهرات المعقمة لليدين، إضافة إلى القيام بعمليات تعقيم منتظمة.

وأوضح "ستريم" أن الخدمات الفندقية الجديدة تتمثل في النقل إلى إكسبو في الاتجاهين تيسيرًا للسياح وتشجيعًا للضيوف بزيارة إكسبو ذلك الحدث النادر الذي يقام حاليًّا في دبي وحتى نهاية مارس 2022.

وأشار ستريم إلى أن عدد الرحلات اليومية إلى دبي من ثلاث مدن سعودية بلغت 25 رحلة؛ منها الرياض 11 رحلة وجدة 7 رحلات والدمام 7 رحلات، غير باقي المدن السعودية التي ترتبط مباشرة بدبي.

يذكر أن عدد الرحلات الأسبوعية بين الإمارات والسعودية قبل جائحة "كورونا" بلغ أكثر من 600 رحلة بين المطارات في البلدين، وكانت تصل نسب إشغال الرحلات في كثير من مواسم الأعياد إلى أكثر من 90%.