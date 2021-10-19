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وزير الشباب والرياضة ومحافظ بني سويف يفتتحا عدد من الأندية ومراكز الشباب

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وزير الشباب والرياضة ومحافظ بني سويف يفتتحا عدد من الأندية ومراكز الشباب وزير الشباب والرياضة ومحافظ بني سويف يفتتحا عدد من الأندية ومراكز الشباب

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أفتتح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، أعمال التطوير بعدد من الأندية الرياضية ومراكز الشباب ببني سويف، بحضور مصطفي إبراهيم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة ببني سويف ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومنصور حسن رئيس جامعة بني سويف.

بدأ وزير الشباب والرياضة ومحافظ بني سويف جولتهما بافتتاح ملعب خماسي بنادي جمعية الشبان المسلمين بعد تطويره، واستعرض أيضا أعمال التطوير التي تتم بالمعلب القانوني بالنادي، كما قام بجولة تفقدية بالملعب القانوني والذي يتم تطويره بالكامل على نفقة وزارة الشباب والرياضة، وكذلك تطوير المبني الإداري بنظام ال BOT.

أعقبها افتتاح ملعب خماسي بنادي مبارك لمتحدي الاعاقة، ومتابعة لعملية البناء التي ستتم في النادي من أجل تسهيل استيعاب ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع المصري.

ثم توجها لنادي بني سويف الرياضي، حيث قام بافتتاح ملعب خماسي بعد الإنتهاء من تطويره، كما قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ بني سويف بتفقد منطقة الملاعب وحمامات السباحة «حمام سباحة نصف أولمبي وحمام سباحة للاطفال»، منطقة الجيم، كما تفقد وزير الشباب والرياضة المحال التي تم إنشاؤها على سور نادي بني سويف والتي ستكون حق انتفاع ويعود العائد فيها إلى النادي الأمر الذي يؤدي إلى زيادة موارد النادي وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.

واختتم صبحي بزيارة لمركز شباب بني سويف الجديدة، حيث افتتح المبني الإداري بعد التطوير بمركز الشباب، كما تفقد معرض الحرف اليدوية، وقاعات ريادة الاعمال وتنمية المهارات.

وقد أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الإستثمار في مراكز الشباب والأندية الشعبية يتم بخطة ممنهجة والتي تسعي لتطوير جميع مراكز الشباب على مستوي المحافظات وتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى شباب المحافظة.

كما اعرب صبحي عن سعادته بحجم التطوير في مراكز الشباب والأندية، حيث انه يتابع بصفة شخصية مع السادة وكلاء الوزارة ومساعدين الوزير عملية التطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية، والتأكيد على تقديم أفضل الخدمات من أجل راحة ابناء المحافظة بصفة خاصة والشباب المصري بصفة عامة، حيث تكلفت اعمال التطوير بالأندية ما يقارب ١٦ مليون جنيه.

ومن جانبه اكد محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن عملية التطوير التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تشمل عملية تطوير شاملة لعدد كبير من مراكز الشباب والأندية بالمحافظة، الامر الذي يدعو للفخر بمدي الاهتمام الذي يجده ويتم تقديمه من أجل الشباب المصري والعمل على استغلال طاقاتهم المختلفة واستيعابها.

المصرى اليوم

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