رئيس جامعة الزقازيق يفتتح وحدة الأشعة بالرنين المغناطيسي بمستشفى الأطفال

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افتتح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الثلاثاء، وحدة الأشعة بالرنين المغناطيسى الجديدة بمستشفى الأطفال بمستشفيات جامعة الزقازيق، بعد تجديدها بتكلفة 7.5 مليون جنيه، والتي تعد الآن من أحدث وحدات الأشعة بالرنين المغناطيسى بشرق الدلتا.

وأكد شعلان أنه وضع فى أولوياته تطوير وحدات الأشعة بالمستشفيات، خاصة مع جائحة كورونا بدعم وصل إلى 26 مليون جنيه فى عام واحد، شمل تجديد وتطوير جهاز الرنين المغناطيسي، وتوريد أحدث جهازين للأشعة المقطعية بقطاعى السلام والحوادث بالمستشفيات، إضافة إلى أجهزة أشعة عادية وموجات فوق صوتية وايكو القلب.