أحمد حسن: فيريرا وافق على تدريب الأهلي

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أكد أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن البرتغالي جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وافق على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفترة المقبلة خلفًا للجنوب افريقي بيتسو موسيماني، حال رحيله عن تدريب الفريق الأحمر.

وكتب أحمد حسن، في تصريحات صحفية :«مصدر مقرب من البرتغالي جيسفالدو فيريرا.. حدث تواصل من بعض الوسطاء مع فيريرا والمدرب طلب مهلة لدراسة العرض في البداية والآن هو موافق على تدريب الأهلي وسيكون الأقرب في حالة رحيل بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق».

وهناك حالة غضب شديدة لدى مسؤولي النادي الأهلي، بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة والتي كان أخرها التعادل أمام الحرس الوطني بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ومن قبلها خسارة بطولتي الدوري والسوبر المحلي.

يُذكر أن فيريرا، كانت له تجربة ناجحة مع نادي الزمالك منذ 5 مواسم، حيث قاد الفريق للفوز ببطولتي الدوري والكأس .