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رئيس جامعة كفر الشيخ يحضر حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم

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رئيس جامعة كفر الشيخ يحضر حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم رئيس جامعة كفر الشيخ يحضر حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم

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شهد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الثلاثاء، حفل استقبال الطلاب الجدد الذى نظمته كلية العلوم، للتعريف بالجامعة وكلياتها وبرامجها والأنشطة الطلابية المختلفة.

ورحب دسوقي بالطلاب الجدد، مؤكدا أن الجامعة أصبحت من أهم الجامعات المصرية الآن بما تملكه من مقومات تعليمية وبنية تحتية قوية وهيئة تدريس متميزة، موضحًا أن الكلية تتميز بالإمكانيات الكثيرة والمقومات المتعددة مما جعلها ضمن أفضل كليات العلوم التي تقدم خدمة تعليمية في ، من خلال المستوى المتقدم الذي ظهر عليه الخريجين.

المصرى اليوم

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