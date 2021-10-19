الجيزة : ضبط تنقيب عن الآثار في أبو النمرس

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تمكنت محافظة الجيزة من ضبط أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بعقار بشارع سوق الأحد بقرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك في إطار حملات المتابعة الدورية التي تجريها الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة لضبط المخالفات.

وأوضح بيان، أن المحافظة قامت من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بالتحفظ علي الوسائل المستخدمة في الحفر والتنقيب من مواسير ورافعات وأدوات ومعدات حفر وماتور شفط المياه.

كما تحررت محاضر بالواقعة وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين تم ضبطهم أثناء تنفيذ أعمال الحفر.