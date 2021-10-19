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« مستر زيرو».. عمل جديد يجمع محمد رمضان وأحمد الفيشاوي بعد صلحهما

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« مستر زيرو».. عمل جديد يجمع محمد رمضان وأحمد الفيشاوي بعد صلحهما « مستر زيرو».. عمل جديد يجمع محمد رمضان وأحمد الفيشاوي بعد صلحهما

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كشف المنتج سيف العربيي، عن عمل فني جديد يجمع بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوي، تحت عنوان «مستر زيرو»، وذلك بعد انتهاء الخلافات بينهما التي استمرت فترة طويلة بعد طرح الفيشاوي أغنية بعنوان «نمبر تو» يسخر فيها من محمد رمضان صاحب أغنية «نمبر وان».

ونشر «عريبي»، صورة تظهر فيها حسام الحسيني ومحمد رمضان وأحمد الفيشاوي، عقب العرض الخاص لفيلم «قمر 14»، الذي عرض أمس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ5.

وعلّق عليها قائلاً :«مادام فيه نمبر 1 ونمبر 2.. لازم يبقى فيه… مستر زيرو soon».

جدير بالذكر أن المتتج العربي العالمي سيف عريبي يخوض تجربة سينمائية ضخمة من خلال فيلم «باشا» الذي يعد أول عمل عالمي من إنتاج عربي.

المصرى اليوم

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