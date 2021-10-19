أخبار عاجلة

متحدث الرئاسة : الرئيس يقدر تحمل الشعب ووعيه بشأن الإصلاح الاقتصادي -
بـ10 أساتذة .. الجامعة اليابانية تنضم لقائمة أفضل 2٪ من علماء العالم (أسماء) -
عبدالمنعم سعيد : مصر تدخل الجمهورية الجديدة دون طوارئ -
تحصين 21 ألف طائر ضد الأمراض الوبائيه في كفر الشيخ -
التحفظ على أرز وفريك وعدس مجهول المصدر داخل مصنع في الإسكندرية -
ألمانيا ترفض انتقاد وزيرة دفاعها بسبب تصريحات «الردع النووي» -
حاكم دبي يزور جناح فلسطين في إكسبو 2020 -
واشنطن تتعهد بـ«مواصلة الدفع باتجاه دولة القانون» في تركيا -
شعبة المستوردين: استمرار قراري 43 و44 غير منطقي مع تطبيق «التسجيل المسبق» -
مصدر يكشف مصير كارتيرون حال عودة مرتضي منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

رئيس مجلس الدولة: جميع القاضيات توافرت فيهن شروط التعيين بجانب التفوق الدراسي

Print
رئيس مجلس الدولة: جميع القاضيات توافرت فيهن شروط التعيين بجانب التفوق الدراسي رئيس مجلس الدولة: جميع القاضيات توافرت فيهن شروط التعيين بجانب التفوق الدراسي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن تعيين القاضيات بمجلس الدولة جاء بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح التوجيه بتعيينهن، وأن المجلس بادر في اليوم التالي مباشرة لصدور التوجيه الرئاسي، بنشر إعلان طلب نقل قاضيات من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى مجلس الدولة.

وأكد رئيس مجلس الدولة، خلال الاحتفال بتكريم القاضيات الجدد بمجلس الدولة، أن جميع القاضيات التي عُينّ في المجلس، والبالغ عددهن 98 قاضية، توافرت فيهن شروط التعيين، إلى جانب التفوق الدراسي بتقديرات تراوحت ما بين جيد جدا وامتياز، فضلا عن كونهن جميعا من حملة درجة الماجستير.

وثمّن رئيس المجلس على الدعم الكبير الذي قدمه الرئيس السيسي، موضحا أن الرئيس وجّه بتوفير البيئة ومُناخ العمل المناسب لعمل القاضيات داخل مجلس الدولة، وأن موافقة المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية داخل مجلس الدولة) على تعيين القاضيات كانت بإجماع آراء مستشاري المجلس.

وأعرب عن تطلعه لمشاركة القاضيات في تحقيق النهضة الشاملة داخل مجلس الدولة، وتنفيذ الخطة الرامية إلى تحقيق الجودة والتميز في عمل المجلس، وأن يكُن شركاء في النجاح وتحقيق العدالة الناجزة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بدأها عبدالناصر وأنهاها السيسي.. حكاية حالة الطوارئ في 65 سنة (تسلسل زمني)

بدأها عبدالناصر وأنهاها السيسي.. حكاية حالة الطوارئ في 65 سنة (تسلسل زمني)

رسميًا.. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

رسميًا.. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية: تقدير السيسي للقضاة يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهم

وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية: تقدير السيسي للقضاة يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهم

يلتقي الرئيس السيسي وشيخ الأزهر.. ولي العهد البريطاني يزور مصر الشهر المقبل

يلتقي الرئيس السيسي وشيخ الأزهر.. ولي العهد البريطاني يزور مصر الشهر المقبل