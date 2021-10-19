رئيس مجلس الدولة: جميع القاضيات توافرت فيهن شروط التعيين بجانب التفوق الدراسي

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قال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن تعيين القاضيات بمجلس الدولة جاء بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي التوجيه بتعيينهن، وأن المجلس بادر في اليوم التالي مباشرة لصدور التوجيه الرئاسي، بنشر إعلان طلب نقل قاضيات من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى مجلس الدولة.

وأكد رئيس مجلس الدولة، خلال الاحتفال بتكريم القاضيات الجدد بمجلس الدولة، أن جميع القاضيات التي عُينّ في المجلس، والبالغ عددهن 98 قاضية، توافرت فيهن شروط التعيين، إلى جانب التفوق الدراسي بتقديرات تراوحت ما بين جيد جدا وامتياز، فضلا عن كونهن جميعا من حملة درجة الماجستير.

وثمّن رئيس المجلس على الدعم الكبير الذي قدمه الرئيس السيسي، موضحا أن الرئيس وجّه بتوفير البيئة ومُناخ العمل المناسب لعمل القاضيات داخل مجلس الدولة، وأن موافقة المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية داخل مجلس الدولة) على تعيين القاضيات كانت بإجماع آراء مستشاري المجلس.

وأعرب عن تطلعه لمشاركة القاضيات في تحقيق النهضة الشاملة داخل مجلس الدولة، وتنفيذ الخطة الرامية إلى تحقيق الجودة والتميز في عمل المجلس، وأن يكُن شركاء في النجاح وتحقيق العدالة الناجزة.