أعلنت أبل عن جهازها الجديد والأقوى Apple MacBook Pro والذي يأتي بشريحتين جديدتين هما M1 pro وM1 Max ذات أداء مضاعف عن الشرائح القديمة حيث تختلف الأمكانيات والمواصفات للشريحتين وفق عدد الأنوية وكذلك وحدة معالجة كارت الرسوميات أو الجرافيك.

جهاز Apple الجديد جاء بحجمين أو مقاسين مختلفين حيث ان الحجم الأصغر ذو حجم 14 بوصة أما الحجم الأكبر فيبلغ 16 بوصة وكلاهما يبدأ بموصفات محددة يمكن ترقيتها وتحديثها وفق رغباتك واستخدامك ولكلاً منها سعره أيضا.

وتستعرض المصري اليوم في السطور التالية الامكانيات الادنى لكل جهاز مع توضيح السعر لأي إضافة أو تحديث لزيادة إمكانيات ومواصفات الجهاز:

أولاً- جهاز ماك بوك برو حجم 14 بوصة .

يأتي الجهاز بشريحة أو معالج M1 Pro ولكن هناك منها مواصفتين أساسيتين (يمكن التحديث لأعلى شريحة M1 Max )، الأولى ذات 8 أنوية ووحدة معالجة الجرافيك ذات 14 نواة أما الشريحة الثانية الأعلى فتأتي بـ 10 أنوية ووحدة معالجة الجرافيك ذات 16 نواة.

1- جهاز ماك بوك برو 14 بوصة بشريحة M1 Pro و8 أنوية ووحدة معالجة الجرافيك 14 نواة.

يبدأ سعر الجهاز من 1999 دولار أمريكي وفقا الإمكانيات والمواصفات التالية:

Apple M1 Pro with 8-core CPU، 14-core GPU, 16-core Neural Engine

16GB unified memory

512GB SSD storage

67W USB-C Power Adapter

14-inch Liquid Retina XDR display

Three Thunderbolt 4 ports، HDMI port, SDXC card slot, MagSafe 3 port

Backlit Magic Keyboard with Touch ID- US English

- في حالة تحديث أو ترقية الشريحة، هناك أربع خيارات سوف يزيد السعر بالدولار الأمريكي وفقا للتالي :

Apple M1 Pro with 10-core CPU، 14-core GPU, 16-core Neural Engine+ $200

Apple M1 Pro with 10-core CPU، 16-core GPU, 16-core Neural Engine + $300

Apple M1 Max with 10-core CPU، 24-core GPU, 16-core Neural Engine + $500

Apple M1 Max with 10-core CPU، 32-core GPU, 16-core Neural Engine + $700

- في حالة زيادة الذاكرة العشوائية Ram هناك خيارين سوف يزيد السعر بالدولار الأمريكي وفقا للتالي:

32GB unified memory + $200

64GB unified memory + $400 هذا الاختيار (متاح فقط عند استخدام الشريحة M1 Max

- في حالة زيادة وحدة التخزين، هناك أربع خيارات وسوف يزيد السعر بالدولار الامريكي وفقا لما يلي:

1TB SSD storage + $200

2TB SSD storage + $600

4TB SSD storage + $1،200

8TB SSD storage + $2،400

- في حالة تغيير الشاحن إلى شاحن اعلى حيث أن الشاحن الاساسي هو 67W USB-C Power Adapter

96W USB-C Power Adapter + $20.00

2- جهاز ماك بوك برو 14 بوصة بشريحة M1 Pro و10 أنوية ووحدة معالجة الجرافيك 16 نواة.

يبدأ سعر الجهاز من 2499 دولار أمريكي وفقا الإمكانيات والمواصفات التالية:

Apple M1 Pro with 10-core CPU، 16-core GPU, 16-core Neural Engine

16GB unified memory

1TB SSD storage

96W USB-C Power Adapter

14-inch Liquid Retina XDR display

Three Thunderbolt 4 ports، HDMI port, SDXC card slot, MagSafe 3 port

Backlit Magic Keyboard with Touch ID- US English

- في حالة تحديث أو ترقية الشريحة، هناك خيارين وسوف يزيد السعر بالدولار الأمريكي وفقا للتالي :

Apple M1 Max with 10-core CPU، 24-core GPU, 16-core Neural Engine + $200

Apple M1 Max with 10-core CPU، 32-core GPU, 16-core Neural Engine + $400

- في حالة زيادة الذاكرة العشوائية أو وحدة التخزين فسوف يزيد السعر وفق الأسعار السابقة.

ثانياً- جهاز ماك بوك برو حجم 16 بوصة .

يأتي الجهاز بخيارين وفق نوع الشريحة، الخيارالأول هو شريحة أو معالج M1 Pro ولكن بمواصفات 10 أنوية ووحدة معالجة 16 نواة كحد أدنى والخيار الثاني هو الشريحة الأعلى M1 Max .

1- جهاز ماك بوك برو 16 بوصة بشريحة M1 Pro و10 أنوية ووحدة معالجة الجرافيك 16 نواة.

يبدأ سعر الجهاز من 2499 دولار أمريكي أما لو زادت وحدة التخزين إلى 1 تيرا بايت فسوف يبدأ بسعر 2699 دولار وباقي الامكانيات كماهي

وفيما يلي الإمكانيات والمواصفات :

Apple M1 Pro with 10-core CPU، 16-core GPU, 16-core Neural Engine

16GB unified memory

512GB SSD storage

16-inch Liquid Retina XDR display

Three Thunderbolt 4 ports، HDMI port, SDXC card slot, MagSafe 3 port

140W USB-C Power Adapter

Backlit Magic Keyboard with Touch ID- US English

- في حالة تحديث أو ترقية الشريحة، هناك خيارين سوف يزيد السعر بالدولار الأمريكي وفقا للتالي :

Apple M1 Max with 10-core CPU، 24-core GPU, 16-core Neural Engine + $200.00

Apple M1 Max with 10-core CPU، 32-core GPU, 16-core Neural Engine + $400.00

- في حالة زيادة الذاكرة العشوائية أو وحدة التخزين فسوف يزيد السعر وفق الأسعار السابقة.

2- جهاز ماك بوك برو 16 بوصة بشريحة M1 Max.(الجهاز الأقوى من أبل)

يبدأ سعر الجهاز من 3499 دولار أمريكي وفقا الإمكانيات والمواصفات التالية:

Apple M1 Max chip with 10-core CPU، 32-core GPU, and 16-core Neural Engine

32GB unified memory

1TB SSD storage

16-inch Liquid Retina XDR display

Three Thunderbolt 4 ports، HDMI port, SDXC card slot, MagSafe 3 port

140W USB-C Power Adapter

Backlit Magic Keyboard with Touch ID- US English

- في حالة زيادة الذاكرة العشوائية أو وحدة التخزين فسوف يزيد السعر وفق الأسعار السابقة.