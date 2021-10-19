مايا مرسي: قرار الرئيس بتعيين قاضيات بمجلس الدولة حقق آمال المرأة المصرية

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أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها وفخرها بتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، مؤكدةً أن هذا الأمر يمثل لحظة تاريخية تتوج نضال المرأة المصرية التي رسخت وجودها من خلال سلسلة من النجاحات في مختلف المجالات.

وقالت "مرسي" خلال الاحتفال بتعيين قاضيات بمجلس الدولة الذي اقيم مساء اليوم عقب اداء القاضيات اليمين القانونية صباح اليوم بمجلس الدولة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين المرأة في مجلس الدولة، جاء ليحقق تطلعات المرأة منذ أمد بعيد، متوجهة في هذا الصدد بالشكر والتقدير البالغين للرئيس السيسي وإرادته السياسية التي اتسمت بالحكمة والإنصاف للمرأة المصرية.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي: «المرأة المصرية تعيش عصرًا ذهبيًا في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجّه بتمكين المرأة ودعمها على كافة الأصعدة ومختلف المستويات».. لافتة إلى أن المرأة حققت العديد من النجاحات البارزة في كافة المناصب القضائية التي سبق وتولّتها من قبل، كمساعدة لوزير العدل، وكقاضية في دوائر المحاكم المدنية والجنائية، وكنائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا وغيرها من المواقع المهمة والمناصب الرفيعة.