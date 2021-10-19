أخبار عاجلة

متحدث الرئاسة : الرئيس يقدر تحمل الشعب ووعيه بشأن الإصلاح الاقتصادي -
بـ10 أساتذة .. الجامعة اليابانية تنضم لقائمة أفضل 2٪ من علماء العالم (أسماء) -
عبدالمنعم سعيد : مصر تدخل الجمهورية الجديدة دون طوارئ -
تحصين 21 ألف طائر ضد الأمراض الوبائيه في كفر الشيخ -
التحفظ على أرز وفريك وعدس مجهول المصدر داخل مصنع في الإسكندرية -
ألمانيا ترفض انتقاد وزيرة دفاعها بسبب تصريحات «الردع النووي» -
حاكم دبي يزور جناح فلسطين في إكسبو 2020 -
واشنطن تتعهد بـ«مواصلة الدفع باتجاه دولة القانون» في تركيا -
شعبة المستوردين: استمرار قراري 43 و44 غير منطقي مع تطبيق «التسجيل المسبق» -
مصدر يكشف مصير كارتيرون حال عودة مرتضي منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مايا مرسي: قرار الرئيس بتعيين قاضيات بمجلس الدولة حقق آمال المرأة المصرية

Print
مايا مرسي: قرار الرئيس بتعيين قاضيات بمجلس الدولة حقق آمال المرأة المصرية مايا مرسي: قرار الرئيس بتعيين قاضيات بمجلس الدولة حقق آمال المرأة المصرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها وفخرها بتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، مؤكدةً أن هذا الأمر يمثل لحظة تاريخية تتوج نضال المرأة المصرية التي رسخت وجودها من خلال سلسلة من النجاحات في مختلف المجالات.

وقالت "مرسي" خلال الاحتفال بتعيين قاضيات بمجلس الدولة الذي اقيم مساء اليوم عقب اداء القاضيات اليمين القانونية صباح اليوم بمجلس الدولة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح بتعيين المرأة في مجلس الدولة، جاء ليحقق تطلعات المرأة منذ أمد بعيد، متوجهة في هذا الصدد بالشكر والتقدير البالغين للرئيس السيسي وإرادته السياسية التي اتسمت بالحكمة والإنصاف للمرأة المصرية.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي: «المرأة المصرية تعيش عصرًا ذهبيًا في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجّه بتمكين المرأة ودعمها على كافة الأصعدة ومختلف المستويات».. لافتة إلى أن المرأة حققت العديد من النجاحات البارزة في كافة المناصب القضائية التي سبق وتولّتها من قبل، كمساعدة لوزير العدل، وكقاضية في دوائر المحاكم المدنية والجنائية، وكنائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا وغيرها من المواقع المهمة والمناصب الرفيعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بدأها عبدالناصر وأنهاها السيسي.. حكاية حالة الطوارئ في 65 سنة (تسلسل زمني)

بدأها عبدالناصر وأنهاها السيسي.. حكاية حالة الطوارئ في 65 سنة (تسلسل زمني)

رسميًا.. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

رسميًا.. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية: تقدير السيسي للقضاة يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهم

وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية: تقدير السيسي للقضاة يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهم

يلتقي الرئيس السيسي وشيخ الأزهر.. ولي العهد البريطاني يزور مصر الشهر المقبل

يلتقي الرئيس السيسي وشيخ الأزهر.. ولي العهد البريطاني يزور مصر الشهر المقبل