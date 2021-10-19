متحف البريد يحكي تاريخ «البوستة المصرية» منذ 1886

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يحتفل العالم باليوم العالمى للبريد، الموافق يوم 9 أكتوبر سنويًا، ويعد متحف البريد المصري، بمحافظة القاهرة، واحدا من أقدم المتاحف في العالم، ويسجل مراحل تطور البريد المصرى.

متحف البريد المصرى

يقع المتحف في ميدان العتبة بمبنى البريد، وقد افتتح أثناء اجتماع مؤتمر البريد العالمى العاشر في القاهرة، سنة 1934، أثناء حكم الملك فؤاد الأول، وتقرر تجديده ثم افتتاحه في فبراير عام 1989.

متحف البريد المصرى

يحكى متحف البريد تاريخ البوستة المصرية، منذ نشأتها سنة 1886 حتى الآن، ويحتوى على أهم الطوابع، التي تصدر عن هيئة البريد، ويشتمل المتحف على القسم التاريخى، ويحكى تطور الكتابة والرسالة في عصور مختلفة، مثل لوحة نارمر ومحابر من العصر الفرعونى والرومانى والقبطى، وورق بردى وتماثيل للكاتب أيام الفراعنة وخطابات قديمة من عصور مختلفة.

متحف البريد المصرى

ويعرض قسم المؤتمرات صورا لمؤسس اتحاد البريد العام وأعضاء مؤتمرات البريد الدولى من سنة 1874 حتى 1924، والاتفاقيات المبرمة خلال المؤتمرات.

ويشتمل قسم أدوات البريد على مجموعة متنوعة من السنج والموازين والحقائب البريدية ومحافظ الطوابع والحوالات وضواغط الرصاص والأختام القديمة والحديثة وصناديق خطابات ميكانيكية وعادية.

متحف البريد المصرى

ويضم قسم الملابس أنواعا مختلفة من ملابس كبار الموظفين ورؤساء الأقسام والموزعين وشارات قماشية ونحاسية وعلامات للطوافة.

ويضم قسم المبانى نماذج مصغرة لمبان بريدية، منها مصلحة البريد بالقاهرة ومكتب بريد بورسعيد وبورفؤاد، ونموذجا لمكتب بريد قروى ونموذجا مصغرا لقلم توزيع مراقبة بريد القاهرة.

متحف البريد المصرى

ويشتمل قسم الخرايط والإحصاء على خرائط ورسومات بيانية وإحصائية تظهر تطور أعمال المصلحة من مراسلات مسجلة وعادية وحوالات داخلية وخارجية وطرود.

ويشتمل قسم النقل على نماذج لوسائل نقل البريد (قديمة وحديثة)، عربات خشب وحديد وموتوسيكلات وسكك حديدية وبواخر لنقل البريد.

متحف البريد المصرى

ويضم قسم الطوابع مجموعات من الطوابع المصرية والأجنبية، وأكلشيهات وقوالب، وألواحا لصنع طوابع، ونماذج خطوات العمل في صنع طوابع البريد بمصلحة المساحة، كما يضم تصنيفا فريدا لمجموعات الطوابع لكل من البريد الأوروبى والإفريقى والأسيوى والأمريكى والأسترالى.

متحف البريد المصرى

ويضم قسم البريد الجوى نماذج من الحمام الزاجل وطائرات مهداة من شركة الطرق الجوية الإمبراطورية وشركة خطوط الطيران الهولندية، ونموذجا لأول خطاب ورد إلى الإسكندرية من لندن في 17 أغسطس عام 1929، وأول خطاب بالبريد الجوى أرسل إلى كراتشى من البريد المصرى بالخط الجوى بين القطرين المصرى والهندى.

متحف البريد المصرى

ويضم القسم الأجنبى صورا لمبانى ومتاحف بعض الإدارات البريدية الأجنبية، وأدوات مستخدمة بتلك الإدارات.