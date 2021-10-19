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وزير النقل يستقبل نظيره السعودي لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين

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وزير النقل يستقبل نظيره السعودي لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين وزير النقل يستقبل نظيره السعودي لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين

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استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الثلاثاء، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بدايه اللقاء، قدم الوزير التهنئة لنظيره السعودي وللحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف، وعبر عن سعادته باستقباله في مقر وزارة النقل، مشيرا إلى التعاون التاريخي والعلاقات العميقة والمتميزه التي تربط بين الشعبين.

وأكد وزير النقل أن الرئيس عبدالفتاح وجه بتلبيه أي مقترحات للتعاون بين الجانبين، للوصول لأعلى مستويات التعاون في مجال النقل، بما يحقق طموحات الشعبين ويخدم مصالح المواطنين بمصر والسعودية.

المصرى اليوم

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