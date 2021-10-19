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المخرج هادي الباجوري: «أنا مع فكرة إلغاء الديانة من البطاقة»

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المخرج هادي الباجوري: «أنا مع فكرة إلغاء الديانة من البطاقة» المخرج هادي الباجوري: «أنا مع فكرة إلغاء الديانة من البطاقة»

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قال المخرج هادي الباجوري، إنه يؤيد فكرة إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، لافتاً إلى أنه ليس لديه مشكلة في تصوير مشهد جنسي بأفلامه.

وأضاف «الباجوري»، خلال ندوة فيلم «قمر 14» التي أقيمت منذ قليل ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدروته الـ5 :«أنا مع فكرة إلغاء الديانة من البطاقة".

تدور قصة «قمر 14»، حول 5 حكايات مختلفة بطولة غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبدالرسول، ومحمد مهران، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، محمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، خالد النبوي، وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

المصرى اليوم

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