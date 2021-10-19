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المخرج هادي الباجوري: «معنديش مشكلة أصور مشهد جنسي بأفلامي»

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المخرج هادي الباجوري: «معنديش مشكلة أصور مشهد جنسي بأفلامي» المخرج هادي الباجوري: «معنديش مشكلة أصور مشهد جنسي بأفلامي»

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قال المخرج هادي الباجوري، إنه لا يوجد لديه مشكلة في تصوير مشهد جنسي بأفلامه، مشيراً إلى أن فكرة فيلم «قمر 14»، مختلفة تمامًا عن فيلم «هيبتا».

وأضاف الباجوري، خلال ندوة فيلم «قمر 14»، التي أقيمت منذ قليل ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدروته الـ5: «وصل بنا الحال إلى أن الحضور صفق بعد أن شاهد قبلة رضا وخالد النبوي».

وتابع: «فيلم قمر 14، يختلف تماماً عن فيلم هيبتا لأن هيتبا يتحدث عن شخصية واحدة فيما يتحدث قمر 14 عن 5 حكايات».

تدور قصة «قمر 14»، حول 5 حكايات مختلفة بطولة غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبدالرسول، ومحمد مهران، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، محمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، خالد النبوي، وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

المصرى اليوم

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