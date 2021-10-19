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رنا سماحة تتعاقد على أغنية مصورة لـ افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

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رنا سماحة تتعاقد على أغنية مصورة لـ افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي رنا سماحة تتعاقد على أغنية مصورة لـ افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

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تغني المطربة رنا سماحة أغنية كُتبت خصيصًا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، حيث تعاقدت مع إدارة المهرجان على ذلك، والأغنية من كلمات طارق على، وألحان كريم عرفه وتوزيع أيمن التركي، وسيتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب لتذاع خلال حفل الافتتاح وفي كل فعاليات المهرجان وتكون هي الأغنية الرسمية للدورة السادسة التي ستنطلق في الفترة من 6 وحتى 11 نوفمبر المقبل.

الأغنية من كلمات طارق على، ألحان كريم عرفه، توزيع أيمن التركي.

وأعربت رنا سماحة عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان واختيارها لغناء أغنية المهرجان الذي وصفته بأنه حدث مهمّ ينطلق من مدينة السلام «شرم الشيخ».

وأكدت على سعادتها البالغة باختيارها كفنانة لتمثيل جيل الشباب، كما وجهت الشكر لإدارة المهرجان لاختيارها لتقديم الأغنية الدعائية، واختتمت حديثها قائلة: «أنا سعيدة وممتنة جدا للحدث ده، وإن شاء الله يكسر الدنيا زي كل سنة».

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

المصرى اليوم

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