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"آل مرزوق" يُسلم "الاعتماد المؤسسي" لتقنية البنين والصناعي الثاني بالمدينة

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أكد استمرارية العطاء والجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات

سلم نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة، د. عبد الله آل مرزوق، شهادات الاعتماد المؤسسي الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب "مركز مسار"، للكلية التقنية للبنين، والمعهد الصناعي الثانوي الثاني، بالمدينة المنورة.

وهنأ "آل مرزوق" المنشآت التدريبية الحاصلة على الاعتماد المؤسسي، مؤكدًا استمرارية العطاء والجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات.

كما أكد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بقيادة د. أحمد الفهيد، فخورة بهذا الإنجاز للمنشآت التدريبية بالمنطقة، ولا بد من الالتزام والاستمرار بتطبيق معايير الجودة في التدريب من قبل هيئة أعضاء التدريب.

وشكر مدير عام التدريب التقني والمهني د. عيد الردادي، قيادة المؤسسة على حرصهم الدائم ودعمهم لإدارات المناطق والمنشآت التدريبية في الحصول على هذه الإنجازات والمحافظة عليها، مهنئًا منسوبي الكلية والمعهد على هذا الإنجاز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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