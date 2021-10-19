أخبار عاجلة

متحدث الرئاسة : الرئيس يقدر تحمل الشعب ووعيه بشأن الإصلاح الاقتصادي -
بـ10 أساتذة .. الجامعة اليابانية تنضم لقائمة أفضل 2٪ من علماء العالم (أسماء) -
عبدالمنعم سعيد : مصر تدخل الجمهورية الجديدة دون طوارئ -
تحصين 21 ألف طائر ضد الأمراض الوبائيه في كفر الشيخ -
التحفظ على أرز وفريك وعدس مجهول المصدر داخل مصنع في الإسكندرية -
ألمانيا ترفض انتقاد وزيرة دفاعها بسبب تصريحات «الردع النووي» -
حاكم دبي يزور جناح فلسطين في إكسبو 2020 -
واشنطن تتعهد بـ«مواصلة الدفع باتجاه دولة القانون» في تركيا -
شعبة المستوردين: استمرار قراري 43 و44 غير منطقي مع تطبيق «التسجيل المسبق» -
مصدر يكشف مصير كارتيرون حال عودة مرتضي منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين

Print
تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة بين البلدين والشعبين

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية، من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله، اليوم، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حلقات ودور القرآن بجدة تستقبل 30 ألف طالب وطالبة

حلقات ودور القرآن بجدة تستقبل 30 ألف طالب وطالبة

رئيس جامعة المؤسس يفتتح المؤتمر العلمي لبحوث الاقتصاد والعلوم الإدارية

رئيس جامعة المؤسس يفتتح المؤتمر العلمي لبحوث الاقتصاد والعلوم الإدارية

نادي وملعب ديراب للقولف يستضيف الإعلاميين السعوديين

نادي وملعب ديراب للقولف يستضيف الإعلاميين السعوديين

اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2021 تحت رعاية وزير التنمية البشرية

اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2021 تحت رعاية وزير التنمية البشرية