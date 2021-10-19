بوجاتي تنهي اختبارات سيارة سينتوديتشي الخارقة..تقطع 100 كيلو متر في 2.5 ثانية

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في 2019، أطلقت بوجاتي سيارتها الخارقة "سينتوديتشي"، لكنها لن تبدأ التسليم إلا في العام المقبل، نتيجةً لاستمرار الاختبارات التي تخضع إليها.

وبحسب motor1، كان الاختبار الأخير هذا الصيف، بالولايات المتحدة، حيث قام فريق من 27 مهندسًا، باختبار السيارة وتحملها للطقس الحار، في الجزء الجنوبي الغربي من البلد.

بالإضافة إلى اختبار طرازات بوجاتي الأخرى، و3 من سيارة Chiron Pur Sports، و4 منChiron Super Sports.

ومرت سيارة "سينتوديتشي" بنفس سلسلة الاختبارات مثل السيارات الخارقة الأخرى للعلامة التجارية، على الرغم من أن الشركة تخطط لإنتاج 10 نماذج فقط.

كما تكلف الصناعة الشركة 8 ملايين يورو (9.3 دولار بأسعار الصرف الحالية)، وأجرى صانعو السيارات عددًا قليلاً من التغييرات الصغيرة، مثل إدخال هواء إضافي بالقرب من مبرد الزيت للحفاظ على درجة حرارة المحرك تحت السيطرة.

فيما قال أندريه كوليج، مدير المشروع الفني في بوجاتي، "إن هيكل "سينتوديتشي" المطور حديثًا، وتغييرات تدفق الهواء، وغطاء المحرك المصنوع من الزجاج، يشير إلى أن سلوك درجة الحرارة مختلف تمامًا، خاصةً في ظروف الحرارة الشديدة التي تبلغ 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت)".

بينما تدعم بوجاتي محرك W16 رباعي الشاحن سعة 8.0 لتر ينتج قوة هائلة تبلغ 1600 حصان (1176 كيلووات)، والتي يمكن أن تصل السيارة إلى 100 كيلومتر في الساعة (62 ميلاً في الساعة) في 2.5 ثانية.

كما يمكن أن تصل سرعتها إلى 186 ميلاً في الساعة (300 كم / ساعة) في 13.1 ثانية، وتقتصر سرعتها القصوى إلكترونيًا على سرعة منخفضة لسيارة بوجاتي تبلغ 236 ميلاً في الساعة (380 كم / ساعة).

ستكمل بوجاتي الآن اختبارات القيادة عالية السرعة النهائية لـ "سينتوديتشي" وتتحمل الاختبارات مع اختبار الطقس الحار بثبات في مرآة الرؤية الخلفية.

وستأخذ الشركة السيارة الخارقة لمسافة تزيد عن 30 ألف كيلومتر، في أوروبا لإكمال الفوج، وبمجرد الانتهاء، سيطلب بوجاتي من فريق التطوير التوقيع على المشروع قبل بدء الإنتاج.