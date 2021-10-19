«ثقافة المنيا» تحتفل بالمولد النبوي الشريف

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافي، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والعروض الفنية.

وقدم بيت ثقافة أبوجرج ورشة فنية عن المولد النبوي الشريف، وعمل لوحات فنية قوالب وفورم بالجبس.

ونظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية تعليم الرسم والتلوين بالألوان المائية.

بينما أعد بيت ثقافة جاهين ورشة فنية احتفالا بالمولد النبوى الشريف تصميم الحصان بخامات البيئة.

وقدمت مكتبة أبوان الثقافية ورشة فنية لكتابة كلمة محمد رسول الله بالفوم.

وأعد بيت ثقافة شركة النيل قراءة حرة للأطفال وسرد قصص متنوعة عن حياة الرسول (ص).

ويستمر قصر ثقافة المنيا في فعاليات ورشة للتدريب على الآلات الموسيقية حتى 20 أكتوبر، ضمن نشاط نادى الموهوبين بالقصر.

ويواصل الفرع احتفالاته بذكرى نصر أكتوبر، حيث عقد بيت ثقافة ديرمواس ندوة بعنوان «الأدب وملحمة العبور» وبحضور العديد من أدباء ديرمواس، منهم رجب لقي وإسماعيل حلمي وحسن فرغل وهاني ناجح وحسام عبدالغني وبدعي وعلي عيسى، تناولت دور الأدب بألوانه وصوره المختلفة في التعبير عن الانتصارات الوطنية والقومية، ومنها انتصارات أكتوبر 73 الزاخرة بالعديد من البطولات التي تستحق الظهور والتعبير عنها بإستخدام القوى الناعمة الأدبية والفنية.

كما تناولت الندوة العديد من الأعمال وخاصة الروائية والتي توثق لبطولات سبقت وعاصرت حرب أكتوبر منها رواية «الرصاصة لا تزال في جيبي» لإحسان عبدالقدوس، و«الحرب في بر مصر» ليوسف القعيد، و«موسم العنف الجميل» لفؤاد قنديل، و«دوي الصمت» لعلاء مصطفى، و«وميض تلك الجبهة» لسمير الفيل، و«خلف خطوط العدو» تأليف اللواء أسامة المندوه، و«العمر لحظة» ليوسف السباعي، بجانب إقامة لقاء شعري لشعراء ديرمواس، ضمن نشاط نادي الأدب بحضور شعراء ديرمواس منهم إسماعيل حلمي وهاني العباسي وبدعي وأحمد عبدالغفور ومحمد عبدالرشيد وحسن فرغل وعدد من الشعراء الشباب، وتضمن قصائد متنوعة بين الفصحى والعامية.