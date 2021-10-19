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بكين تحتج وتطالب واشنطن بتوضيحات حول حادث الغواصة النووية في بحر الصين الجنوبي

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بكين تحتج وتطالب واشنطن بتوضيحات حول حادث الغواصة النووية في بحر الصين الجنوبي بكين تحتج وتطالب واشنطن بتوضيحات حول حادث الغواصة النووية في بحر الصين الجنوبي

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أعربت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، عن احتجاجها على الولايات المتحدة فيما يتعلق بحادث غواصة «كونيكتيكت» النووية في بحر الصين الجنوبي، وطالبت واشنطن بتقديم توضيحات.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، في بيان اليوم، إن الولايات المتحدة، حاولت عمدا إخفاء معلومات حول اصطدام الغواصة النووية التابعة للبحرية الأمريكية بجسم غير معروف في بحر الصين الجنوبي وأخرت نشر المعلومات حول الحادث.

وجاء في الوثيقة: «لاحظنا أن القوات المسلحة الأمريكية هذه المرة أخرت عمدا وأخفت معلومات عن الحادث. فقد وقع الاصطدام يوم 2 أكتوبر، وبعد 5 أيام فقط تم الإدلاء ببيان قصير، مع وصف موجز للحادث».

وقالت الوزارة في بيان إن «الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء هذا الحادث وتطلب توضيحا من الجانب الأمريكي».

وكانت غواصة «كونيتيكت» النووية الأمريكية قد تعرضت لأضرار جراء اصطدامها بجسم مجهول تحت المياه في بحر الصين الجنوبي في أوائل أكتوبر الجاري.

المصرى اليوم

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