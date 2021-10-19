«أبوشقة» ترفض القرض الياباني: يجب أن نؤمّن حياة كريمة لأبنائنا بلا ديون

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قالت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، إن مصر تسعى لأن تكون مركزًا للطاقة المتجددة في العالم، مؤكدة أن الكهرباء والبترول وملف الطاقة، هي كنز مصر المستقبلي، وهذا بفضل المساعي المحمودة للقيادة السياسية لتنمية قطاع الطاقة البترول والكهرباء.

وأضافت النائبة خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021، قائلة: أين دراسة الجدوي؟ مشيرة إلى أن ممثل وزارة الكهرباء لم يرد على الاستفسار الخاص بدراسة الجدوي، أو كيفية رد القرض، وكان رده أن «سمعتنا كويسة جداً وبنرد القروض وبيقول أن قطاع خدمي» وهل معني ذلك أن يتم تصديرها ببلاش للخارج ؟

وطالب ابوشقه بتوضيح الرؤي حول هذه القروض ومصادر وكم هذه القروض واذا كنا ننادي بحياة كريمة فيجب أن نؤمن حياة كريمة لأبنائنا أولاً بدلاً من تكبيلهم بالقروض.