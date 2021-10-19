«الألعاب الشعبية» بالقافلة الثقافية بقرية الحراجية بقنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، إقامة فعاليات المسرح المتنقل بفرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، بقرية الحراجية مركز قوص.

تضمنت أولى الفعاليات محاضرة بعنوان «أنت أقوى من المخدرات»، حيث عرف سليمان جادو المخدرات لغة واصطلاحا وأنواعها وتاثيرها وأسباب التعاطى ونتائجه والخطورة التي تترتب على إدمان المخدرات والشائعات المرتبطة بها، وضرورة تحصين الشباب بالوعى والايمان، بالإضافة لورشة حكى بعنوان «الألعاب الشعبية في القرية» حاضرها أحمد محمد، أوضح فيها أن الألعاب الشعبية جزء لا يتجزأ من التراث الشعبى توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل، وهي وسيلة للترفيه والتسلية للقضاء على وقت الفراغ، تمارس بصورة فردية أو جماعية ولها أبعاد مختلفة بخلاف التسلية والمتعة، حيث يمنح الأطفال القدرة على النمو الاجتماعي وصقل شخصياتهم وتنمية قدراتهم بالاختراع.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالألعاب الشعبية للحد من انتشار الألعاب الكترونية والأجنبية، التي سلبت اهتمام الأطفال، ورسخت قيم وعادات غريبة عن مجتمعاتنا العربية والحفاظ على تراث الأمة.

أعقب ذلك استكمال ورشة حرف بيئية بعنوان «إعادة تدوير لعمل مقلمة من علب الكانز» تنفيذ مروة عبدالراضي، وتم تنفيذ العديد من النماذج المختلفة، بالاضافة لورشة «اكتشاف مواهب» تنفيذ احمد الشباط، تنوعت بين القاء الشعر والغناء والانشاد الدينى، وتم عرض فيلم العاصمة الادارية الجديدة، وذلك بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية المنفذة، بالإضافة إلى معرض كتاب لإصدارات الهيئة.

واختتمت الفاعليات بتقديم عرض فنى لفرقة قنا للإنشاد الديني بقيادة مصطفى فارس، تضمن مجموعة من الأناشيد والابتهالات والأغاني الدينية.