«السياحة» تعرض أهم القطع الأثرية خلال «أكتوبر» بناءً على اختيار الجمهور

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استعرضت وزارة السياحة والآثار مجموعة من القطع الأثرية، بناء على اختيار الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وأوضحت الوزارة أن القطع الأثرية التى تم اختيارها لتكون تحف شهر أكتوبر بالمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية، ضمن التقليد الشهرى لهذه المتاحف عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» هى:

مجموعة من القطع الأثرية

■ متحف الفن الإسلامى

يعرض خنجرا مصنوعا من الصلب وله مقبض مصنوع من اليشم، يرجع إلى القرن 10هـ/ 16م.

■ المتحف القبطى

يعرض صليبا مصنوعا من البرونز يرتكز على قاعدة مجوفة نصف دائرية، زوايا الصليب محلاة بفصوص حمراء وعليه نقوش على الوجهين.

مجموعة من القطع الأثرية

■ متحف الإسكندرية القومى

يعرض مشكاة مزخرفة بخطوط رفيعة حمراء مموهة بماء الذهب لأشكال طيور، وحافة المشكاة مزخرفة بشريط يحتوى على زخارف نباتية منفذة بخطوط رفيعة حمراء على أرضية مموهة بالمينا الزرقاء.

■ متحف المجوهرات الملكية

يعرض المتحف علبة مصنوعة من الذهب بغطاء مستدير الشكل من العقيق الزيتى، ويعلوها صورة للملكة فريدة وتاج وهلال من البلاتين مرصعين بالماس.

مجموعة من القطع الأثرية

■ متحف ركن فاروق

يعرض كرسيا من القرن الـ ٢٠، مصنوعا من الخشب المطعم بالمينا الملونة طبق الأصل لكرسى عرش الملك توت عنخ آمون، وينسب للمدرسة الإلهامية التى نفذت العديد من القطع الفرعونية المقلدة. وكانت مدرسة حرفية رائدة فى ذلك المجال.

■ متحف الشرطة القومى

يعرض سيفًا من الحديد من العصر العثمانى، له مقبض من العاج، والجراب خشبى عليه حليات نحاسية ذات زخارف نباتية.

مجموعة من القطع الأثرية

■ متحف قصر محمد على بالمنيل

يعرض شمعدانا مصنوعا من البورسلين الأبيض ذا قاعدة دائرية يليه بدن على شكل امرأة تحمل طفلا ممسكا بيده عمود ينتهى بأربع أذرع محلاة بزخارف نباتية ووريدات تنتهى بأربعة تجاويف لوضع الشمع.

■ متحف المركبات الملكية

يعرض تمثالا صغيرا من الصينى الملون لفارس يمتطى جوادا، والتمثال بقاعدة خشبية، صناعة النمسا.

مجموعة من القطع الأثرية

■ متحف جاير آندرسون

يعرض إناء ذا حافة مستديرة من القرن الـ 19، يزين من القاعدة بزهور من الفضة، والبدن مزخرف بنقط من الذهب والفضة مع الزخارف النباتية بألوان المينا، ومشاهد لفارس يمتطى جوادا ويحمل سيفه.

■ متحف ايمحتب

يعرض «ناووس» من الحجر الجيرى، بداخلة تمثالان لرجل يدعى «مرى» وزوجته تدعى «بيبتى»، واقفين ونُقش على جوانب الناووس أسماء وألقاب الزوجين.

مجموعة من القطع الأثرية

■ متحف مطار القاهرة الدولى (٢)

يعرض علبة نشوق من مقتنيات الملك فاروق، يتم عرضها لأول مرة، وهى مصنوعة من الذهب، ذات غطاء مرصع بفصوص من الألماس. من محفوظات البنك المركزى.

■ متحف مطار القاهرة الدولى (٣)

يعرض المتحف أيقونة للسيدة العذراء وهى تحمل السيد المسيح.

■ متحف السويس القومى

يقدم المتحف غدارة آلية (البارود) عليها زخارف نباتية بالفضة والذهب، والمقبض من الخشب عليه زخارف نباتية مطعمة بالفضة، وينتهى بحلية من النحاس عليه زخارف بارزة، ويرجع إلى عصر أسرة محمد على.

مجموعة من القطع الأثرية

■ متحف آثار الإسماعيلية

يعرض بلاطة من العصر العثمانى مربعة الشكل ومزخرفة بزخارف نباتية باللون الأبيض والأزرق والأصفر.

■ متحف آثار طنطا

يعرض زهرية من البورسلين بفوهة ذات شفة تميل للخارج، عليها زخارف باللون الأزرق على أرضية بيضاء تزينها عناصر نباتية وأربع فتيات بملامح وملابس صينية، وترجع إلى عصر الأسرة العلوية.

■ متحف آثار مطروح

يعرض تمثالا من الحجر الجيرى، ذا عمود دعامه للظهر للمدعو «مددى» مساعد قائد الجيش، ويظهر واقفا وقفة عسكرية، وألقابه مذكورة أعلى التمثال بنقش غائر.

■ متحف آثار تل بسطا

يعرض طبقا عميقا من القيشانى، يرجع إلى عصر الدولة الحديثة، عليه من الداخل زخارف هندسية ونباتية منفذة بالمداد الأسود.

مجموعة من القطع الأثرية

■ متحف كفر الشيخ

يعرض لوحة من الحجر الرملى، ترجع إلى العصر الرومانى، عليها نقش بالبارز يمثل المعبود حورس برأس صقر يرتدى التاج المزدوج ويقف فوق المعبود ست فى هيئة الثعبان ويطعنه بالحربة.

■ متحف آثار كوم أوشيم

يعرض المتحف قناعا من الكرتوناج يُمثل رأس سيدة ترتدى النمس المصرى وعلى الصدر زخارف هندسية ملونة، ويرجع إلى العصر المتأخر.

■ متحف ملوى

يعرض بابا وهميا مصنوعا من الحجر الجيرى، يرجع إلى عصر الدولة الحديثة، وهو يمثل باب دخول الروح، وعليه رسومات للمتوفى وهو يقدم القرابين للمعبودات.

■ متحف سوهاج القومى

يعرض جزءا من لوحة مصنوعة من الحجر الجيرى لملك يرتدى تاجا.

مجموعة من القطع الأثرية

■ متحف الأقصر للفن المصرى القديم

يعرض تمثالا للملك تحتمس الثالث يرتدى النقبة الملكية يعلوها حزام عليه بالنقش الغائر خرطوش يقرأ ( من - خبر - رع )، ويعلو جبهته النمس مزينا بالحية المقدسة.

■ متحف التحنيط بالأقصر

يعرض مومياء تمساح، وكان يرمز فى مصر القديمة للمعبود «سوبك» رب الماء والخصوبة، وكانت كوم أمبو من أهم مراكز عبادته.

■ متحف آثار الوادى الجديد

يعرض لوحة ملونة من الحجر الجيرى لحاكم الواحات (خنت كا)، عليها كتابات هيروغليفية ترجع إلى عصر الدولة القديمة.

■ متحف الغردقة

يعرض تمثالا من عصر الدولة القديمة، يصور خدما أثناء عملية العجن له قاعدة مستطيلة من أسفل وعليه بقايا ألوان من الحجر الجيرى.

■ متحف شرم الشيخ

يعرض تمثالا من الدولة الحديثة من الحجر الجيرى للملك حور محب وثالوث أبيدوس، حيث يصور الملك «حور محب» بتاج الريشتين «شوتى» فى صحبة ثالوث أبيدوس.

■ المتحف المصرى بالتحرير

يعرض المتحف تمثالا نصفيا من الرخام للملك تحتمس الثالث، الذى حكم مصر خلال عصر الأسرة الـ 18، وذلك فى ذكرى نصر أكتوبر المجيد، حيث كان تحتمس الثالث أول من أسس الخطط العسكرية المميزة، ودرب الجنود على أفضل التدريبات وقسم جيشه إلى قلب وجناحين واستخدم تكتيكات عسكرية ومناورات لم تكن معروفة من قبل، وبنى القلاع والحصون. قاد حوالى 16 حملة عسكرية، وسيطر على إمبراطورية تمتد من أعالى نهر دجلة والفرات شمالًا حتى مدينة نباتا عند الشلال الرابع جنوبًا.

سجل الملك انتصاراته على جدران العديد من المعابد، كما تشير العديد من الآثار المهمة إلى اهتمامه وحسن سياسته فى معاملة الولايات التى فتحها وكيف حكم إمبراطوريته، بالإضافة إلى كيفية معاملة أمراء هذه البلدان.

وقد دُفِن تحتمس الثالث فى مقبرته رقم 34 بوادى الملوك، وكُشِف عن هذه المقبرة سنة ١٨٩٨، واكتشفت مومياؤه فى الخبيئة الملكية بالدير البحرى عام 1881 مع غيرها من مومياوات عصر الدولة الحديثة، ونقلت مومياء الملك تحتمس الثالث من المتحف المصرى فى شهر إبريل الماضى إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.