إندبندنت: جنوب إفريقيا تختبر لقاحا صينيًا لأطفال تبدأ أعمارهم من 6 شهور

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بدأت جنوب إفريقيا تلقيح الأطفال والمراهقين كجزء من المرحلة 3 من التجارب السريرية العالمية للقاح الذي تنتجه شركة «سينوفاك بايوتك» (Sinovac Biotech) الصينية، المضاد لكوفيد -19، وذلك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و17 عامًا.

وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن جنوب إفريقيا أطلقت منذ الجمعة الماضي برنامج تلقيح الأطفال والمراهقين كجزء من التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة للقاح الصيني، ضمن دراسة عالمية ستسجل 2000 مشارك في جنوب إفريقيا و12000 آخرين سيشاركون في كينيا والفلبين وتشيلي وماليزيا.

وقالت شركة «سينوفاك» في بيان، إن «الهدف الأساسي من الدراسة هو تقييم فعالية جرعتين من لقاح»كورونا فاك«ضد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 المؤكدة المصحوبة بأعراض لدى الأطفال والمراهقين».