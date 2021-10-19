ننشر برنامج الاحتفال بتكريم القاضيات الجدد بمجلس الدولة

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حصلت «المصري اليوم» على برنامج الاحتفال الذي اعلن عنه وزير العدل المستشار عمر مروان، لتكريم القاضيات الجدد المعينات بمجلس الدولة والمقام مساء اليوم بإحدي فنادق القاهرة الكبرى.

وقال وزير العدل ان الاحتفال تم تحديد موعده عقب اداء القاضيات اليمين القانونية صباح اليوم امام رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة، وذلك توثيقا لهذا الحدث القضائي الكبير الذي يشهده مجلس الدولة للمرة الأولى في تاريخه بأن تجلس سيدة على منصة محاكم المجلس.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اصدر قرارًا جمهوريا بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة نقلا من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل بالمجلس اعتبارًا من العام القضائي الحالي.