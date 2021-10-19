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كلب مسعور يعقر 37 شخصًا في الإسكندرية

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كلب مسعور يعقر 37 شخصًا في الإسكندرية كلب مسعور يعقر 37 شخصًا في الإسكندرية

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شهدت منطقة العامرية غرب الإسكندرية، هجوما من كلب مسعور طارد المواطنين بالشوارع مساء الثلاثاء، وعقر 37 شخصًا، فيما لايزال الكلب طليقا وتحاول الجهات المعنية الإمساك به أو قتله.

تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغًا من الأهالي يفيد تعرضهم لهجوم من كلب مسعور، فانتقلت قوة من القسم ومديرية الطب البيطري إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص مطاردة كلب مسعور للمارة بالمنطقة المشار إليها، ما تسبب في حالة من الذعر وإصابة 37 شخصا، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي المصل الخاص وجاري مغادرتهم تباعا عفب إسعافهم.

وأفاد شهود عيان بأن الكلب ما زال طليقا وجاري مطاردته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة.

المصرى اليوم

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