مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوقع إخطاره بموعد سفره إلى طهران قريبا

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قال رافاييل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إنه يتوقع قريبا إخطاره بموعد سفره إلى طهران، مضيفا أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تمكنت من صيانة الكاميرات في جميع المواقع في إيران باستثناء مجمع تيسا كرج.

وتُصنع المنشأة الواقعة في مجمع تيسا كرج مكونات لأجهزة الطرد المركزي ومعدات تخصيب اليورانيوم، وقد تعرضت للتخريب فيما يبدو في يونيو عندما تم إعطاب واحدة من أربع كاميرات تابعة للوكالة هناك.

كانت إيران قد قامت بإزالة الكاميرات وفُقدت اللقطات التي كانت مسجلة على الكاميرا التي تعرضت للضرر.