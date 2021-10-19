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لاترى تهديدا لاختبار الصين أسلحة فرط صوتية : لم تتجاوز الالتزامات الدولية

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روسيا لاترى تهديدا لاختبار الصين أسلحة فرط صوتية : لم تتجاوز الالتزامات الدولية لاترى تهديدا لاختبار الصين أسلحة فرط صوتية : لم تتجاوز الالتزامات الدولية

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أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بلاده لا ترى أي تهديد حول تقارير اختبار الصين لأسلحة فرط صوتية.

وأكد بيسكوف اليوم الثلاثاء، تعليقا على تقارير تحدثت عن اختبار الصين لصاروخ فرط صوتي قادر على حمل رؤوس نووية: «لدينا علاقات تحالف وشراكة مع الصين، والصين تعمل على تطوير قواتها المسلحة وأنظمة أسلحتها، دون تجاوز إطار أي التزامات دولية».

وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، ذكرت في وقت سابق، بأن الصين أطلقت في أغسطس الماضي، صاروخا فرط صوتيا قادرا على حمل رأس نووي.

ونفت بكين صحة هذه التقارير، وأعلنت أنها لم تختبر أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، بل نوعا جديدا من المركبات الفضائية، وفقا لـ «تاس».

المصرى اليوم

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