أخبار عاجلة

متحدث الرئاسة : الرئيس يقدر تحمل الشعب ووعيه بشأن الإصلاح الاقتصادي -
بـ10 أساتذة .. الجامعة اليابانية تنضم لقائمة أفضل 2٪ من علماء العالم (أسماء) -
عبدالمنعم سعيد : مصر تدخل الجمهورية الجديدة دون طوارئ -
تحصين 21 ألف طائر ضد الأمراض الوبائيه في كفر الشيخ -
التحفظ على أرز وفريك وعدس مجهول المصدر داخل مصنع في الإسكندرية -
ألمانيا ترفض انتقاد وزيرة دفاعها بسبب تصريحات «الردع النووي» -
حاكم دبي يزور جناح فلسطين في إكسبو 2020 -
واشنطن تتعهد بـ«مواصلة الدفع باتجاه دولة القانون» في تركيا -
شعبة المستوردين: استمرار قراري 43 و44 غير منطقي مع تطبيق «التسجيل المسبق» -
مصدر يكشف مصير كارتيرون حال عودة مرتضي منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

ملكة بريطانيا تقول إنها لا تشعر بتقدمها في العمر

Print
ملكة بريطانيا تقول إنها لا تشعر بتقدمها في العمر ملكة بريطانيا تقول إنها لا تشعر بتقدمها في العمر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقل أحد مساعدي الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا البالغة من العمر 95 عاما، والتي تعتلي العرش منذ ما يقرب من 70 عاماً، عنها قولها إنها تعيش إحساس شابة صغيرة ولا تستحق أبدا أن تُمنح لقب «عجوز العام».

كان منظمو هذه الجائزة السنوية تواصلوا مع قصر الملكة لمعرفة ما إذا كانت راغبة في قبول هذا اللقب. وحصل على هذه الجائزة في السابق ممثلون حازوا جوائز الأوسكار أو شخصيات حصلت على جوائز نوبل، فضلا عن والدة الملكة التي توفيت عام 2002 عن 101 سنة.

لكن المذيع جايلز براندر، رئيس لجنة الجوائز التي تقدمها مجلة (أولدي) «العجوز»، أعلن أن المنظمين تلقوا «رسالة جميلة» تضمنت أطيب التمنيات، لكن الملكة رفضت العرض.

جاء في الرسالة من توم لينج بيكر، مساعد الملكة وسكرتيرها الخاص، «تعتقد جلالة الملكة أن عمرك الحقيقي هو ما تشعر به، لذلك فهي ترى أنها لا تستوفي المعايير المطلوبة لتكون قادرة على قبول (اللقب) وتأمل في أن تجد متلقيا أكثر جدارة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
متحدث الرئاسة : الرئيس يقدر تحمل الشعب ووعيه بشأن الإصلاح الاقتصادي

متحدث الرئاسة : الرئيس يقدر تحمل الشعب ووعيه بشأن الإصلاح الاقتصادي

بـ10 أساتذة .. الجامعة اليابانية تنضم لقائمة أفضل 2٪ من علماء العالم (أسماء)

بـ10 أساتذة .. الجامعة اليابانية تنضم لقائمة أفضل 2٪ من علماء العالم (أسماء)

عبدالمنعم سعيد : مصر تدخل الجمهورية الجديدة دون طوارئ

عبدالمنعم سعيد : مصر تدخل الجمهورية الجديدة دون طوارئ

تحصين 21 ألف طائر ضد الأمراض الوبائيه في كفر الشيخ

تحصين 21 ألف طائر ضد الأمراض الوبائيه في كفر الشيخ