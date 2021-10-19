أنجولا تشارك فى أكسبو دبي بحفلات موسيقية وعرض رموزهم لغتهم «إيدوجرام» بالرمال

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يقيم جناح أنجولا 3 عروض ثقافية مسائية طوال فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي، وستضم شتى الفنون، من الرقص التقليدي إلى مزيج يجمع معا أنواعا موسيقية أنجولية وغربية عصرية، وتهدف العروض إلى كشف المزيد عن موسيقى الدولة، وفنها، وتراثها الثقافي، خاصة أن هذا الإعلان ياتي بعد مهرجان أنجولا الفني الموسيقي، الذي أحياه فنانين مشهورين عدة، بمن فيهم دانييل ناسيميينتو، وكلابيتو، وغيليرمي مامبويا.

وقال كايايا جونيور، المنتج ومدير الفعاليات في جناح أنجولا: «نريد إبراز ثقافتنا وتقاليدنا للعالم، سنحضر إلى دبي جميع أنواع الموسيقى والرقص في أنجولا، كالـ كودورو، والسيمبا، والكيلابانغا، وشياندا، فضلا عن الراقصين التقليديين، من أجل مشاركة ذلك مع العالم من خلال إكسبو 2020 دبي.

وشاركت أنجولا في مهرجان لوسوفونيا للمجتمعات الناطقة باللغة البرتغالية، الذي أقيم في إكسبو 2020 خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 أكتوبر، أخذ الزوار في رحلة تخللتها عروض موسيقية، وأخرى راقصة، بالإضافة إلى العروض الثقافية للبلدان الناطقة بنفس اللغة، من بينها البرتغال وموزمبيق والبرازيل وتيمور الشرقية.

يقع جناح أنجولا في منطقة التنقل، ويستكشف تاريخ الدولة الأفريقية المرتبط بالتراث الثقافي الاصيل لشعب تشوكوي، حيث حافظ سكان تشوكوي الأصليون على جذورهم الثقافية من خلال الرسومات المصنوعة من حبات الرمال المرسومة على شكل حلقات متكررة بصورة خلابة، والتي تجسد رموزهم الكتابية«إيدوجرام»، اللغة الخاصة بأنجولا، باستخدام حبوب الرمال، التي توارثوها عبر الأجيال.

وقالت كاهينا فيريرا، مديرة جناح أنجولا في إكسبو 2020: «ترتكز فكرة الجناح بالكامل على التقاليد القديمة لصنع رسومات الرمال، المعروفة باسم»سونا«، وتمثل كل رسمة درسا أو معرفة أو حكمة تُنقل للجيل القادم.