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شركة أمن إلكتروني: مجموعة قرصنة مرتبطة بالصين تخترق سجلات هاتفية حول العالم

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شركة أمن إلكتروني: مجموعة قرصنة مرتبطة بالصين تخترق سجلات هاتفية حول العالم شركة أمن إلكتروني: مجموعة قرصنة مرتبطة بالصين تخترق سجلات هاتفية حول العالم

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قالت شركة أمريكية للأمن الإلكتروني، الثلاثاء، إن مجموعة قرصنة يشتبه أنها مرتبطة بالصين اخترقت شبكات هواتف محمولة حول العالم واستخدمت أدوات متخصصة للوصول إلى سجلات المحادثات الهاتفية والرسائل النصية لدى شركات الاتصالات.

وقالت شركة «كراودسترايك» إن المجموعة، التي أطلقت عليها اسم «لايت بازين»، تعمل منذ 2016 على الأقل لكنها رُصدت على نحو أكبر في الآونة الأخيرة، تستخدم أدوات كانت من بين تلك الأكثر تطورا التي تُكتشف.

وقال النائب الأول لرئيس شركة «كراودسترايك آدم مايرز» إن شركته جمعت هذه المعلومات من خلال الاستجابة لحوادث في عدة دول رفض أن يُعلن عنها. ونشرت الشركة، الثلاثاء، تفاصيل فنية لتتيح لشركات أخرى التحقق من هجمات مماثلة.

وقال «مايرز» لـ «رويترز» إن البرامج يمكنها استرداد بيانات محددة دون انقطاع. وأضاف «لم أر أبدا مثل هذه الأدوات المصممة لهذا الغرض».

وأوضح «مايرز» أن فريقه لا يتهم الصينية بتوجيه الهجمات عن طريق مجموعة القرصنة، لكنه قال إن الهجمات لها صلات بالصين من بينها التشفير المعتمد على نظام «بينيين» الصوتي لكتابة اللغة الصينية بالحروف اللاتينية إضافة إلى تقنيات أخرى أشارت إلى هجمات سابقة قامت بها الحكومة الصينية.

المصرى اليوم

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