استئناف الطيران الخاص بين أفغانستان وأبوظبي غدا الأربعاء

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أعلنت شركة الطيران الأفغانية الخاصة «كام إير»، استئناف الرحلات الجوية بين العاصمة كابول وأبوظبي اعتبارا من الغد.

وقالت وكالة «أنباء بختار» الأفغانية، إن شركة «كام إير» توصلت إلى اتفاق مع الإمارات لاستئناف الرحلات الجوية بين كابول وأبوظبي.

وأعلنت الإمارات، مؤخرا، أنها وافقت على استضافة 5000 أفغاني يتم إجلاؤهم من بلادهم لمدة 10 أيام في طريقهم إلى دولة ثالثة بناء على طلب الولايات المتحدة، كما أعلنت إرسال طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان.

وكانت الإمارات قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تستضيف 8500 أفغاني بشكل مؤقت وقالت الخارجية الإماراتية إنها منحت 215 ترخيص هبوط لهيئات دبلوماسية لاستخدام مطارات الدولة في عمليات الإجلاء من كابول، وفقا لـ سبوتنيك«.