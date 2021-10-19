صحة القليوبية : غلق 10 مصانع بير سلم تنتج حلوى المولد

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ضبطت مديرية الصحة بالقليوبية خلال حملة مكبرة على الأسواق وشوادر ومصانع حلوى المولد بنطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط 10 مصانع مخالفة للاشتراطات أوصت المديرية بغلقها لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وبحسب بيان، الثلاثاء، جاءت الحملة بإشراف الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حيث قام مفتشو مكتب الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية بقيادة سامي رجب مراقب عام الأغذية بحملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن وجود 10 مصانع حلويات بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المصانع، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم ضبط وإعدام العديد من براميل عسل الجلوكوز وحلوى المولد لسوء التخزين وحلوى المولد الفاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 510 عينات، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 144 محضرًا لمخالفة الاشتراطات الصحية المطلوبة وعدم حمل المشتغلين بهذه المصانع لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض الصحية.