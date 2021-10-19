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أعد الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وخبير استشارى البلديات الدولية، دراسة بحثية حديثة تكشف حجم فاتورة استهلاك حلوى المولد النبوى والسلع الغذائية خلال الاحتفال بهذه المناسبة الدينية، سواء فى مصر خاصة، أو الدول العربية على وجه العموم. وكشف «عرفة» أن حجم المتوقع فى مصر من مبيعات حلوى المولد النبوى والسلع الغذائية والصناعية المتعلقة بالاحتفال المولد النبوى بداية من اليوم وخلال الأيام المقبلة يبلغ 3.2 مليار جنيه، وأن المتوقع من استهلاك جميع الدول العربية التى تقدر بـ 22 دولة عربية ويقطنها ٤٢٠ مليون عربى من الحلوى وشراء المأكولات التى تختلف من دولة لأخرى فى هذه المناسبة الدينية يقدر بـ 64 مليار دولار.

وتابع أستاذ الإدارة المحلية: «فى مصر، محافظات الوجه البحرى الأكثر استهلاكا للطعام، وتعد محافظات الغربية ودمياط والإسكندرية والشرقية الأولى فى الإدارات المحلية من حيث إنتاجية الحلوى، ومحافظات الصعيد الأكثر انخفاضا من حيث الإنتاجية وبيع الحلوى، ومحافظات الوجه البحرى الأكثر استهلاكا للحلوى، والأمر فى مصر يمتد إلى شراء العرائس، حيث تتراوح أسعارها ما بين 60 و400 جنيه فى المناطق الراقية، بمتوسط 230 جنيها للعروسة فى المتوسط، والعديد من الأسر تقوم بشراء اللحم وعمل الفتة المصرية فى هذه المناسبة التى تكلف الأسرة 350 جنيها».

مواطنون من جميع الشرائح يشترون حلوى المولد

وأضاف «عرفة»: «يرجع ارتفاع أسعار الحلوى لارتفاع مستلزمات الإنتاج من المواد الخام وتكلفة أجور العمالةه، كما أن التكلفة تشمل ارتفاع أسعار الوقود وجشع بعض التجار، والتفتيش على المحال فى القرى والعزب والكفور والنجوع فى مصر لا يتعدى 3% من قبل الإدارات المحلية فى المحافظات، حيث إن هناك 80% من المحال التجارية غير مرخصة فى تلك المناطق».

وأوضح: «الحل يكمن فى التنسيق بين الوزراء المعنيين ممثلين فى وزارة الصحة والتموين والصناعة، ومنح الضبطية القضائية للعاملين فى الإدارات المحلية بشكل كاف، والسماح بإنشاء شركات قطاع أعمال عام (شركات حكومية) لكى نضمن نجاح هذا الملف».

وقال أستاذ الإدارة المحلية: «متوسط سعر كيلو الحلوى يتراوح ما بين 30 و60 جنيها فى المناطق الشعبية، وهذا النوع يعد أقل درجة من خامات الحلويات، أما المتوسط العام ذو الدرجة المتوسطة فيتراوح بين 70 و140 جنيها للكيلو، وفى المناطق الراقية والمحال الفاخرة يتراوح الكيلو ما بين 170 و200 للكيلو، وبما أن متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية 5 أفراد، فسيحتاجون إلى 2 كيلو بمتوسط عام 140 جنيها، بخلاف العرائس التى تصل إلى 100 جنيه للعروسة والمشروبات، فتصل التكلفة الإجمالية لكل أسرة على أقل تقديرإلى 260 جنيها، أى 28 % من متوسط راتب كل فرد من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذى يصل عددهم إلى 5.6 مليون موظف».